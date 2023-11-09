Влітку 2024 року курс біткоїну може дійти до відмітки у $45 тис. - прогноз експерта



За базовим сценарієм ціна Bitcoin може відкотитися до підтримки $27-30 тис. вже у грудні, говорить аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак. Після цього до квітня 2024 року, тобто напередодні халвінгу, криптовалютний бенчмарк подорожчає до $35-40 тис. Більше про те, які прогнози курсу біткоїну надають українські та іноземні експерти, Delo.ua розповідає у статті "Напередодні халвінгу. Чи здивує інвесторів курс біткоїну найближчі півроку".

Після халвінгу можна додавати для зростання BTC мінімум 25%, говорить Орищак. Значить, у базовому сценарії до вересня 2024 року Bitcoin має виявитися вищим за $45-50 тис.

Також аналітик підготував й альтернативний прогноз для курсу біткоїну. В цьому випадку до середини грудня ціна Bitcoin може впасти в діапазон $15-20 тис., а до квітня 2024 року - котирування відскочать до $25-27 тис.

Крім того, в альтернативному сценарії треба враховувати важливий чинник – політику Федеральної резервної системи США (ФРС).

"Якщо в американській економіці з’явиться ризик рецесії, ФРС буде змушена перейти до пом'якшення грошово-кредитної політики вже на початку 2024 року. А це один із основних драйверів зростання криптовалютного ринку в минулому", - звертає увагу експерт.

Тобто, якщо ФРС включить пом’якшувальну стратегію, тоді у передхалвінговий період курс Bitcoin зросте не на 15%, а у 2-4 рази.

"Тоді четвертий халвінг може порушити закономірність трьох минулих та показати зростання головної криптовалюти на 30-60% - до $30-35 тис.", - пояснює Орищак.

Який курс біткоїну бачать іноземні аналітики

У жовтневому огляді компанії Finder аналітики склали такий середній прогноз для курсу BTC у період до 2030 року:

у 2023 році – $30 463.

у 2025 році – $87 125.



у 2030 році – $220 708.



Більше про те, чому ціна на цифрове "золото" може зростати або падати через халвінг, читайте у статті Delo.ua “Напередодні халвінгу. Чи здивує інвесторів курс біткоїну найближчі півроку”.