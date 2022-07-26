Лимиты на P2P и возмущение волонтеров. Что означают новые валютные ограничения для физлиц

Национальный банк существенно снизил лимиты на трансграничные переводы, чтобы не расшатывать курс гривны и окончательно убить карточный туризм. Delo.ua выяснило, какие последствия для украинцев эти решения будут иметь на практике.

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Нацбанк 21 июля не только девальвировал гривну на 25%, но и объявил о ряде новых мер, которые должны сократить расходование международных резервов на неприоритетные в военное время направления. Прежде, конечно, речь шла о коррекции официального курса гривны. Но НБУ ввел и несколько мер, касающихся физлиц.

Новые лимиты на еженедельное снятие наличных денег за рубежом

Первый шаг касается снятия наличных денег за границей. Несмотря на то, что Нацбанк оставил месячный лимит "вывода кэша" с карт украинских банков за рубежом на уровне 50 тыс. грн (в эквиваленте по текущему курсу: $1,37 тыс. или €1,34 тыс.), теперь будут действовать и недельные лимиты – по 12,5 тыс. грн (в эквиваленте: $340 или €335) на семь календарных дней.

На первый взгляд кажется, что недельные ограничения ничего не меняют. Но на самом деле НБУ таким образом борется с так называемым "челночным" валютным туризмом, делая его невыгодным. Речь идет о наших согражданах за рубежом, которые снимают инвалюту по официальному курсу, а затем уже в Украине продают ее дороже.

И в самом деле. Если официальный курс составляет 36,56 грн/$ и 37,22 грн/€, то на "черном" рынке в Украине стоимость евро иногда превышает отметку в 40 грн/€, а стоимость доллара – приближается к этому значению.

С другой стороны, введенные Нацбанком ограничения создают для украинских беженцев за рубежом немало проблем, поскольку у них есть немалый объем текущих расходов. К примеру, необходимо снять наличную иностранную валюту с карты украинского банка для оплаты аренды жилья. Новые ограничения НБУ создают для таких граждан проблемы.

Новые лимиты на P2P-переводы и безналичные расчеты

Второе ограничение – сокращение ежемесячного лимита на P2P-переводы (от человека к человеку) за границу с гривневых платежных карт украинских банков со 100 тыс. грн (в эквиваленте: $2,735 тыс. или €2,687 тыс.) до 30 тыс. грн (в эквиваленте : $820 или €806).

Многие из украинцев сразу начали открывать счета в других банках, чтобы "растянуть" лимит. Ярким свидетельством этого стал скачок загрузок приложения государственного Ощадбанка сразу после нововведения регулятора. Впрочем, НБУ установил такие ограничения на P2P-переводы независимо от количества карточек, которые есть у клиента. Поэтому попытка обойти таким образом это ограничение не сработает.

Третья мера – ежемесячный лимит на расчеты за границей с использованием гривневых платежных карт в размере 100 тыс. грн (в эквиваленте: $2,735 тыс. или €2,687 тыс.) со всех счетов клиента в банке, открытых в национальной валюте. При этом НБУ объяснил, что такое ограничение не ощутит большинство граждан, находящихся за пределами Украины.

Волонтеры переживают, что гуманитарка остановится

Решением Нацбанка обеспокоены волонтеры, поскольку они то как раз закупают товары за рубежом на существенно большие суммы, рассчитываясь за них с банковских карт или путем P2P-переводов.

На вопрос корреспондента Delo.ua глава Нацбанка Кирилл Шевченко ответил, что НБУ всегда поддерживал волонтерское движение и готов к диалогу. Поэтому, учитывая запросы волонтеров, Нацбанка еще в начале апреля позволил физлицам перечислять инвалюту для покупки ряда товаров за границей в пределах 400 тыс. грн (в эквиваленте: $10,94 тыс. или €10,746 тыс.) ежемесячно.

К таким товарам, напомнил глава Национального банка, принадлежит большинство вещей, покупаемых при участии волонтеров : бронежилеты, каски, шлемы, приборы для слежения, беспилотники, спальные мешки, карематы и средства предоставления медицинской помощи и т.д.

Также Шевченко подчеркнул, что НБУ не устанавливал никаких ограничений на перечисление валюты со счетов благотворительных фондов или каких-либо других юрлиц с целью закупки гуманитарной помощи.

Но проблема в том, что волонтеры нередко закупают за границей оборудование и оружие на суммы, явно превышающие упомянутый Шевченко лимит в 400 тыс. грн. К примеру, стоимость некоторых беспилотных летательных аппаратов превышает 1 млн грн, не говоря уже об автомобилях.

В правление НБУ начали поступать жалобы даже от военных на фронте. "Военные не смогут получать необходимую технику, поскольку тот же дрон аэроразведки или современный прибор ночного видения стоит более 100 тыс. грн. А некоторые экземпляры - более 500 тыс. грн", - обращается в правление НБУ один из военнослужащих.

Почему регулятор будет вынужден просмотреть ограничения

Кирилл Шевченко в день публикации решения о новых лимитах заверил, что Нацбанк всегда пойдет на встречу волонтерам, понимая важность их деятельности. Поэтому, вероятнее всего, регулятор в ближайшее время свои ограничения пересмотрит. Это может произойти одним из двух путей.

"Из Украины за границу через банки вышло много иностранной валюты, поэтому в НБУ и решили установить такие лимиты. Да, это ставит под угрозу волонтерскую деятельность, но проблему можно было бы решить созданием реестра физических лиц-волонтеров", – прокомментировал Delo.ua руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. То есть речь идет о четком перечне лиц, для которых НБУ позволит банкам снять ограничения.

Но есть и другой вариант – Нацбанк может разблокировать карточные лимиты на зарубежные закупки физлицам, если они смогут доказать, что закупка происходит именно для нужд ВСУ или для других гуманитарных целей.