Ліміти на P2P та обурення волонтерів. Що означають нові валютні обмеження для фізосіб

Національний банк суттєво знизив ліміти на транскордонні перекази, щоб не розхитувати курс гривні та остаточно вбити картковий туризм. Delo.ua з'ясувало, які наслідки для українців ці рішення матимуть на практиці

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Нацбанк 21 липня не тільки девальвував гривню на 25%, але й оголосив про ряд нових заходів, які мають зменшити витрати міжнародних резервів на непріоритетні у воєнний час напрями. Передовсім, звичайно, йшлось про корекцію офіційного курсу гривні. Але НБУ запровадив й декілька мір, що стосуються фізосіб.

Нові ліміти на щотижневе зняття готівки за кордоном

Перший крок стосується зняття готівки за кордоном. Не дивлячись на те, що Нацбанк залишив місячний ліміт “виведення кешу” з карток українських банків за кордоном на рівні 50 тис. грн (в еквіваленті за поточним курсом: $1,37 тис. чи €1,34 тис.), тепер діятимуть і тижневі ліміти – по 12,5 тис. грн (в еквіваленті: $340 чи €335) на сім календарних днів.

На перший погляд здається, що тижневі обмеження нічого не змінюють. Але насправді НБУ таким чином бореться з так званим "човниковим" валютним туризмом, роблячи його невигідним. Мова про наших співгромадян за кордоном, які за офіційним курсом знімають інвалюту, а в Україні продають її дорожче.

І справді. Якщо офіційний курс наразі становить 36,56 грн/$ і 37,22 грн/€, то на "чорному" ринку в Україні вартість євро іноді перестрибує позначку у 40 грн/€, а вартість долара – наближається до цього значення.

З іншого боку такі обмеження створюють для українських біженців за кордоном немало проблем, оскільки у них є чималий обсяг поточних витрат. Наприклад, необхідно зняти готівкову іноземну валюту з картки українського банку для оплати оренди житла. Нові обмеження НБУ створюють для таких громадян проблеми.

Нові ліміти на P2P-перекази та на безготівкові розрахунки

Друге обмеження – скорочення щомісячного ліміту на P2P-перекази (від людини до людини) за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. грн (в еквіваленті: $2,735 тис. або €2,687 тис.) до 30 тис. грн (в еквіваленті: $820 чи €806).

Багато хто з українців одразу почав відкривати рахунки в інших банках, щоб "розтягнути" ліміт. Яскравим свідченням цього став стрибок завантажень додатку державного Ощадбанку одразу після цього нововведення. Втім, НБУ встановив такі обмеження на P2P-перекази незалежно від кількості карток, які є в клієнта. Тому, така спроба обійти це обмеження не спрацює.

Третій захід – щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті: $2,735 тис. або €2,687 тис.) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті. При цьому НБУ пояснив, що таке обмеження не відчує більшість громадян, які перебувають за межами України.

Волонтери переживають, що гуманітарка зупиниться

Решіння Нацбанку занепоколи волонтерів, оскільки вони якраз закуповують товари за кордоном на суттєво більші суми, розраховуючись за них з банківських карток чи шляхом P2P-переказів.

На запитання кореспондента Delo.ua голова Нацбанку Кирило Шевченко відповів, що НБУ, завжди підтримував волонтерський рух і готовий до діалогу. Тому, враховуючи запити волонтерів, Нацбанка ще на початку квітня дозволив фізособам перераховувати інвалюту для купівлі низки товарів за кордоном у межах 400 тис. грн (в еквіваленті: $10,94 тис. або €10,746 тис.) щомісяця.

До таких товарів, нагадав очільник Національного банку, належить більшість тих, що купуються при участі волонтерів: бронежилети, каски, шоломи, прилади для слідкування, безпілотники, спальні мішки, каремати та засоби надання домедичної допомоги тощо.

Також Шевченко наголосив, НБУ не встановлював жодних обмежень на перерахування валюти з рахунків благодійних фондів або будь-яких інших юросіб з метою закупівлі гуманітарної допомоги.

Але проблема у тому, що волонтери нерідко закуповують за кордоном обладнання і зброю, які явно перевищують згаданий Шевченком ліміт у 400 тис. грн. Наприклад, вартість деяких безпілотних літальних апаратів перевищує 1 млн грн, не кажучи вже про автомобілі.

До правління НБУ почали надходити скарги навіть від військових на фронті. "Військові не зможуть отримувати необхідну техніку, оскільки той самий дрон аеророзвідки або сучасний прилад нічного бачення коштує більше 100 тис. грн. А деякі екземпляри – більше 500 тис. грн", – звертається до правління НБУ один із військовослужбовців.

Чому регулятор буде вимушений переглянути обмеження

Шевченко у день публікації рішення про нові ліміти запевнив, що Нацбанк завжди піде на зустріч волонтерам, розуміючи важливість їхньої діяльності. Тому, найвірогідніше, регулятор найближчим часом свої обмеження перегляне. Це може відбутись одним із двох шляхів.

"З України за кордон через банки вийшло багато іноземної валюти, тому в НБУ і вирішили встановити такі ліміти. Так, це ставить під загрозу волонтерську діяльність, але проблему можна було б вирішити створенням реєстру фізичних осіб-волонтерів", – прокоментував Delo.ua керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій. Тобто, йдеться про чіткий перелік осіб, для яких НБУ дозволить банкам зняти обмеження.

Але є ще й інший варіант – Нацбанк може розблокувати карткові ліміти на закордонні закупівлі фізособам, якщо вони зможуть довести, що закупівля відбувається саме для потреб ЗСУ чи задля інших гуманітарних цілей.