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На спецсчете НБУ для нужд военных осталось 207 млн гривен
По состоянию на 27 июня остаток средств на специальном счете Национального Банка для помощи армии превышает 207 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Согласно сообщению НБУ уже перечислил на нужды военных более 17,3 млрд грн, в частности:
- на нужды Национальной гвардии Украины всего было перечислено 950 млн грн;
- на нужды Национальной полиции Украины – всего 1 650 млн грн;Подписывайтесь на наш Telegram канал
- на нужды Министерства обороны Украины – всего 13 352 млн грн;
на нужды Государственной пограничной службы – всего 980,2 млн грн;
на нужды Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины – всего более 361 млн грн;
на нужды Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям – всего 18,3 млн грн.
Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено более 17,5 млрд грн в эквиваленте.
В частности, более 5,3 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары). Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и многих стран мира).
Напомним, благотворительный фонд Сергея Притулы 22 июня начал масштабный сбор средств на три ударных беспилотника Bayraktar для ВСУ. За первые сутки фонду удалось собрать 300 млн гривен.