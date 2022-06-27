На спецрахунку НБУ для військових потреб залишилося 207 млн гривень

Станом на 27 червня залишок коштів на спеціальному рахунку Національного Банку для допомоги армії перевищує 207 млн. гривень. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

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Згідно з повідомленням НБУ вже перерахував на потреби військових понад 17,3 млрд грн, зокрема:

- на потреби Національної гвардії України було перераховано 950 млн грн;

- на потреби Національної поліції України – лише 1 650 млн грн;

- на потреби Міністерства оборони України – лише 13 352 млн грн;

на потреби Державної прикордонної служби – лише 980,2 млн грн;

на потреби Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України – лише понад 361 млн грн;

на потреби Державної служби України з надзвичайних ситуацій – лише 18,3 млн грн.

Всього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано понад 17,5 млрд. грн. в еквіваленті.

Зокрема, понад 5,3 млрд. грн. в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари). Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародного співтовариства (у тому числі зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та багатьох країн світу) .

Нагадаємо, благодійний фонд Сергія Притули 22 червня розпочав масштабний збір коштів на три ударні безпілотники Bayraktar для ЗСУ. За першу добу фонду вдалося зібрати 300 млн. гривень.