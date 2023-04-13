Население хочет покупать облигации в валюте, но в гривне ценные бумаги купить легче – ICU

После открытия рынка ценных бумаг летом 2022 года инвесторы начали несколько активнее покупать валютные ОВГЗ. Об этом в интервью Delo.ua рассказывает заместитель директора финансовой группы ICU, специализирующийся на управлении активами и инвестициях, Евгения Грищенко.

Согласно статистике, на начало апреля украинцы держат на руках ОВГЗ на сумму почти 36 млрд грн. Структура этих инвестиций следующая: 17,7 млрд грн вложены в гривневые облигации, а эквивалент 18,2 млрд грн – в валютные. То есть, люди проявляют немного больше заинтересованности в сторону ОВГЗ в иностранной валюте.

"В то же время надо понимать, сколько именно инвесторов готовы покупать гривневые или валютные ОВГЗ. По опыту ICU могу сказать, что где-то 70-80% клиентов покупают облигации в гривне, а 20-30% – в валюте", – говорит Грищенко.

Кто же в основном покупает валютные ОВГЗ? Это клиенты с большими чеками. Они могут:

обслуживаться в премиум-сегменте банков;

выходить с большими суммами на первичные аукционы;

производить без задержек swift-платежи.

«Население не может так легко покупать валютные облигации, хотя есть такое желание. Люди покупают гривневые облигации, поскольку их приобрести намного легче», - объясняет эксперт.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) с 1 апреля 2023 года отменил запрет на вывод нерезидентами денег , полученных от уплаты процентов по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Полное интервью с Евгенией Грищенко читайте в скором времени на Delo.ua.