Населення хоче купувати облігації у валюті, але в гривні цінні папери придбати легше – ICU

Після відкриття ринку цінних паперів влітку 2022 року інвестори почали трохи активніше купувати валютні ОВДП. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповідає заступниця директора фінансової групи ICU, що спеціалізується на управлінні активами та інвестиціях, Євгенія Грищенко.

Згідно зі статистикою, станом на початок квітня українці тримають на руках ОВДП на суму майже 36 млрд грн. Структура цих інвестицій наступна: 17,7 млрд грн вкладені у гривневі облігації, а еквівалент 18,2 млрд грн – у валютні. Тобто, люди виявляють трішки більше зацікавленості у бік ОВДП в іноземній валюті.

«Водночас з цим треба розуміти, скільки саме інвесторів готові купувати гривневі або валютні ОВДП. З досвіду ICU можу сказати, що десь 70-80% клієнтів купують облігації в гривні, а 20-30% - у валюті», - говорить Грищенко.

Хто ж в основному купує валютні ОВДП? Це клієнти з великими чеками. Вони можуть:

обслуговуватися у преміум-сегменті банків;

виходити з великими сумами на первинні аукціони;

проводити без затримок swift-платежі.

«Населення не може так легко купувати валютні облігації, хоча є таке бажання. Натомість люди купують гривневі облігації, оскільки їх придбати набагато легше», - пояснює експертка.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) з 1 квітня 2023 року скасував заборону на виведення нерезидентами грошей, отриманих від сплати відсотків за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП).

Повне інтерв'ю з Євгенією Грищенко читайте незабаром на Delo.ua.