Норвегия выделила средства на гуманитарную поддержку и восстановление Украины

Норвегия выделила 378 млн евро на гуманитарную помощь и восстановление Украины. Об этом сообщила пресс-служба норвежского правительства.

Отмечается, что 2,8 млрд норвежских крон (235 млн евро) пойдут на жизненно необходимую гуманитарную помощь народу Украины. Еще 1,7 млрд норвежских крон (143 млн евро) выделяют на гражданскую поддержку украинского правительства. Средства будут направлены на ремонт и обслуживание гражданской инфраструктуры, чтобы, в частности, обеспечить украинцам доступ к электроэнергии и воде.

"Мы находимся в тесном диалоге с властями в Украине, чтобы гарантировать, что помощь дошла до тех, кто в ней больше всего нуждается. Захватническая война России ежедневно наносит немыслимые страдания и широкомасштабные разрушения. Наша поддержка поможет облегчить положение украинского народа, который так много выдержал", – высказался премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Норвегия обязалась ежегодно предоставлять по 15 млрд норвежских крон (1,2 млрд евро) в течение следующих пяти лет. В 2023 году половина средств, предоставленных по программе, будут в форме военной поддержки, другая половина – в виде гуманитарной помощи и поддержки гражданского населения.