Норвегія виділила кошти на гуманітарну підтримку та відновлення України

Норвегія виділила 378 млн євро на гуманітарну допомогу та відновлення України. Про це повідомила пресслужба норвезького уряду.

Зазначається, що 2,8 млрд норвезьких крон (235 млн євро) підуть на життєво необхідну гуманітарну допомогу народу України. Ще 1,7 млрд норвезьких крон (143 млн євро) виділяють на цивільну підтримку українського уряду. Кошти будуть спрямовані на ремонт та обслуговування цивільної інфраструктури, щоб, зокрема, забезпечити українцям доступ до електроенергії та води.

"Ми перебуваємо в тісному діалозі з владою в Україні, щоб гарантувати, що допомога дійшла до тих, хто її найбільше потребує. Загарбницька війна Росії щодня завдає немислимих страждань і широкомасштабних руйнувань. Наша підтримка допоможе полегшити становище українського народу, який так багато витримав", – висловився прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Норвегія зобов’язалася щорічно надавати по 15 млрд норвезьких крон (1,2 млрд євро) протягом наступних п’яти років. У 2023 році половина коштів, наданих за програмою, будуть у формі військової підтримки, інша половина – у вигляді гуманітарної допомоги та підтримки цивільного населення.