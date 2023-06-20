Норвегия выделит более 21 млн евро на ядерную безопасность в Украине

Норвегия увеличивает свою поддержку ядерной безопасности в Украине в 2023 году на 250 млн норвежских крон (около 21,5 млн евро). Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Норвегии.

Предполагается, что 100 млн норвежских крон пойдут на присутствие экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Украине, присутствующих на Чернобыльской АЭС, временно оккупированной Запорожской АЭС, а также на трех других действующих атомных электростанций в стране.

Кроме того, Норвегия укрепляет сотрудничество с Украиной в сфере ядерной безопасности на 150 миллионов норвежских крон. Этими средствами будет распоряжаться Управление радиационной защиты и ядерной безопасности (DSA). Как отметили в МИД, поддержка позволит украинским властям уменьшить риск аварий и инцидентов, приводящих к выбросу радиоактивных веществ, а также снизить риск выброса радиоактивных материалов.

“Мы поможем украинским властям возобновить безопасную и надежную работу объектов и территорий, непосредственно пострадавших от боевых действий. Восстановление инфраструктуры и управления в Чернобыле будет центральным”, – сказала министр иностранных дел Норвегии Анникен Гуйтфельдт.