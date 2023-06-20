Норвегія виділить понад 21 млн євро на ядерну безпеку в Україні

Норвегія збільшує свою підтримку ядерної безпеки в Україні у 2023 році на 250 млн норвезьких крон (близько 21,5 млн євро). Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Норвегії.

Передбачається, що 100 млн норвезьких крон підуть на присутність експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) в Україні, які присутні на Чорнобильській АЕС, тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, а також на трьох інших діючих атомних електростанцій у країні.

Крім того, Норвегія зміцнює співпрацю з Україною у сфері ядерної безпеки на 150 мільйонів норвезьких крон. Цими коштами розпоряджатиметься Управління радіаційного захисту та ядерної безпеки (DSA). Як зазначили в МЗС, підтримка дозволить українській владі зменшити ризик аварій та інцидентів, які призводять до викиду радіоактивних речовин, а також знизити ризик викиду радіоактивних матеріалів.

“Ми допоможемо українській владі відновити безпечну та надійну роботу об’єктів і територій, які безпосередньо постраждали від бойових дій. Відновлення інфраструктури та управління в Чорнобилі будуть центральними”, – сказала міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельдт.