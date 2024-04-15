Обстрелы энергетики раскачали валютный курс. Будет ли доллар по 40 гривен уже в апреле?

Валютный курс уверенно приближается к 40 грн/долл. Не исключено, что возможные будущие атаки на энергетическую инфраструктуру ускорят девальвацию.

Валютный рынок завершил вторую неделю апреля ослаблением гривны. Если 8 апреля наличный курс находился где-то в диапазоне 38,8-39,3 грн/долл., то к 14 апреля курс вырос до 38,1-39,6 грн/долл. Официальный курс, соответственно, за это же время подрос с 38,85 грн/долл. до 39,17 грн/долл.

За две недели апреля движение валютного рынка было похожим на волну: сначала гривна укрепилась где-то на 1%, после чего равноценно девальвировала. Курс к середине месяца вернулся на тот же уровень, на котором он находился в первых числах. Есть вероятность, что в оставшиеся две с небольшим недели апреля рынок покажет аналогичную динамику.

Курс гривны на наличном рынке, UAH/USD

По данным finance.ua

При этом наличный курс продолжает стремиться к отметке в 40 грн/долл., о чем не раз предупреждали эксперты.

Международного финансирования стало больше

Движение валютного рынка по-прежнему остается под контролем НБУ, что позволяет реагировать на спрос и не допускать резких всплесков курса.

На рынке создана определенная система валютных изменений, согласно которой можно просчитать разницу между курсами покупки и продажи, ежедневные курсовые изменения, а также недельные отклонения от базового курса понедельника, которые не превышают 2%. Тарас Лесовой начальник департамента казначейства банка "Глобус"

Тем не менее, внешние факторы все равно косвенно влияют на поведение валютного курса. Причем, как в положительном, так и в отрицательном контексте.

Позитивные новости – это постепенное выравнивание финансирования государственного бюджета. По данным Минфина, за 1 квартал 2024 года Украина получила из-за рубежа более 10,2 млрд долл. Еще около 3,3 млрд долл. (в эквиваленте) было привлечено за счет ОВГЗ. Кроме того, представители Евросоюза заявили, что в мае Украина может получить еще порядка 1,9 млрд евро.

"Более чем обильное поступление внешнего финансирования по результатам марта нивелировало большую часть навеса психологического давления на гривну. Резервы НБУ на начало апреля находились на рекордном уровне 43,8 млрд долл. Поэтому на ближайшее время вопрос с достаточностью резервов можно считать закрытым", – комментирует Артем Красовский, директор департамента казначейства и фондовых рынков Правэкс Банка.

Прослеживается снижение давления на курс на межбанке, что заметно по объемам интервенций НБУ. В последнюю неделю марта НБУ продал из резервов 655 млн долл., в первую неделю апреля – 484 млн долл., а в течение второй недели – 378 млн долл.

Валютные интервенции НБУ, млн долл.

Период Интервенции (продажа валюты) 18.03-22.03.24 680,90 25.03-29.03.24 654,65 01.04-05.04.24 483,60 08.04-12.04.24 378,30

Данные НБУ

Разрушение электростанций не пойдет гривне на пользу

Впрочем, есть и не очень хорошие новости. Прежде всего речь идет об усилившихся обстрелах энергетической инфраструктуры. Данные события имеют не только психологические последствия, но и влекут за собой вполне реальные убытки.

В период с 22 марта по 11 апреля под атаки попали 8 теплоэлектростанций и 2 гидроэлектростанции. В частности, уничтожены Змиевская ТЭС в Харьковской области и Трипольская ТЭС в Киевской области. По некоторым оценкам, суммарные потери могут исчисляться миллиардами долларов. Компенсация этих убытков ляжет на плечи не только частных энергокорпораций таких как ДТЭК, но и на госбюджет. Само собой, для валютного рынка – это плохой сигнал, пусть и влияние данных событий будет иметь определенный временной лаг.

Также банки продолжают удерживать в своих руках довольно крупный объем депозитных сертификатов НБУ (321 млрд грн на 11 апреля), что создает потенциальное давление на курс.

Правда, Нацбанк в очередной раз поменял условия приобретения депсертификатов. С 19 апреля 2024 для определения лимита вложений банков в трехмесячные сертификаты прирост гривневых депозитов физических лиц сроком более 93 дней будет рассчитываться за последние 12 месяцев, а не с 4 апреля 2023 года, как это происходит сейчас. По мнению НБУ, это подхлестнет рост портфелей срочных гривневых депозитов и поддержит курсовую устойчивость.

Но все-таки аналитики считают, что говорить о серьезных рисках для стабильности курса пока что преждевременно. "Текущие колебания и изменение векторов курса будут происходить без резких движений", – уверен Тарас Лесовой.

Соглашается с ним и Артем Красовский. По мнению эксперта, несмотря на сохранение повышенной динамики рынка и широкого торгового диапазона, Нацбанк в состоянии удерживать курсовую ситуацию под контролем.