Пентагон переоценил стоимость помощи ВСУ: это дает возможность отправить больше оружия, – Reuters

Министерство обороны США переоценило американское оборудование, направленное в Украину, примерно на 3 млрд долларов. Эта ошибка открывает возможность для отправки ВСУ дополнительного оружия, пишет Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне и Сенате.

По данным двух высокопоставленных чиновников Пентагона, ошибка стала результатом присвоения неоправданной стоимости для оружия, которое взяли со складов США и отправили в Украину.

"Мы обнаружили несоответствия в том, как мы оцениваем оборудование, которое мы передали Украине", – сказал один из собеседников агентства.

Представитель Минобороны отметил, что, возможно, количество вооружения с завышенной стоимостью может возрасти, ведь ведомство более тщательно изучает ситуацию.

С августа 2021 года США по своим запасам отправили в Украину оружие на около 21,1 млрд долларов.

Reuters отмечает, что неизвестно, как Конгресс США отреагирует на эту новость. Однако изменение оценки стоимости вооружения может отсрочить потребность администрации Байдена в просьбе парламентариев о выделении дополнительных средств для Украины. Это важно в контексте обострения американской борьбы за пределы долга США.