Пентагон переоцінив вартість допомоги ЗСУ: це дає можливість відправити більше зброї, – Reuters

Міністерство оборони США переоцінило американське обладнання, надіслане в Україну, приблизно на 3 млрд доларів. Ця помилка відкриває можливість для відправки ЗСУ додаткової зброї, пише Reuters із посиланням на джерела в Пентагоні та Сенаті.

За даними двох високопоставлених чиновників Пентагону, помилка стала результатом присвоєння невиправданої вартості для зброї, яку взяли зі складів США та відправили ​​в Україну.

"Ми виявили невідповідності в тому, як ми оцінюємо обладнання, яке ми передали Україні", – сказав один зі співрозмовників агентства.

Представник Міноборони зазначив, що, можливо, кількість озброєння із завищеною вартістю може зрости, адже відомство більш ретельно вивчає ситуацію.

З серпня 2021 року США зі своїх запасів відправили в Україну зброю на близько 21,1 млрд доларів.

Reuters вказує, що невідомо, як Конгрес США відреагує на цю новину. Однак зміна оцінки вартості озброєння може відтермінувати потребу адміністрації Байдена в проханні парламентарів про виділення додаткових коштів для України. Це важливо в контексті загострення американської боротьби за межі боргу США.