Повлияли отключение света: украинцы в I полугодии активнее снимали наличные с банковских счетов

В первой половине 2024 года объем выдачи наличных из касс банков вырос на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1 342,9 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В регуляторе объяснили рост спроса на наличность несколькими факторами. С одной стороны, это связано с восстановлением экономической активности, поддерживаемой повышением заработных плат и социальных выплат, стабильностью на валютном рынке и умеренной инфляцией.

Кроме того, графики отключения электроэнергии побуждают граждан формировать запас наличных денег, поскольку она остается доступным и быстрым средством оплаты при совершении повседневных покупок.

Отмечается, что в первой половине 2024 года наибольший объем наличных средств, выданных из банковских касс, был использован для операций с платежными карточками, что составило 85,1% от общего объема расходов. На подкрепление операторов почтовой связи ушло 4,0% общей суммы, а для приобретения иностранной валюты клиентами было выделено 3,2%.

Кроме того, объем поступлений наличных в кассы банков за первое полугодие 2024 года составил 1 307,6 миллиарда гривен, что на 9,5% больше, чем в тот же период 2023 года.

Основными источниками поступлений наличных были торговая выручка, которая составила 31,8% от общей суммы, операции с платежными карточками — 23,6%, поступления от продажи иностранной валюты — 17,6%, а также выручка от всех видов услуг — 13,0 %.

В целом объемы кассовых оборотов банков, как по поступлениям, так и по расходам, в первой половине 2024 года превышают средние показатели первого полугодия 2021 года почти на 14%.

В НБУ добавили, что такие показатели свидетельствуют о постепенном возобновлении экономической активности.

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