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Финансы
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Продала автомобиль в РФ. Норвежскую компанию впервые оштрафовали за нарушение антироссийских санкций

Hongqi E-HS9
Hongqi E-HS9 – именно эта модель автомобиля была продана России. Фото: hongqi-auto.com

Норвежский автодилер был оштрафован на 50 тыс. норвежских крон (около 4,6 тыс. долларов) за нарушение санкций после того, как компания продала автомобиль России. Об этом пишет NRK.

Отмечается, что в июле 2022 года Министерство иностранных дел подало доклад в Норвежскую полицейскую службу безопасности (PST). Автодилера подозревали в продаже автомобиля типа Hongqi E-HS9 в Россию.

"Мы поговорили с компанией о случившемся. Менеджер хорошо сотрудничал с нами, но ему было трудно доказать соблюдение положений закона. Мы пришли к выводу, что правила были нарушены", – рассказали в PST.

Там подтвердили, что это первый случай, когда норвежская компания была наказана за нарушение санкций против РФ.

Автор:
Артем Ющенко