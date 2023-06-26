Продала автомобиль в РФ. Норвежскую компанию впервые оштрафовали за нарушение антироссийских санкций

Норвежский автодилер был оштрафован на 50 тыс. норвежских крон (около 4,6 тыс. долларов) за нарушение санкций после того, как компания продала автомобиль России. Об этом пишет NRK.

Отмечается, что в июле 2022 года Министерство иностранных дел подало доклад в Норвежскую полицейскую службу безопасности (PST). Автодилера подозревали в продаже автомобиля типа Hongqi E-HS9 в Россию.

"Мы поговорили с компанией о случившемся. Менеджер хорошо сотрудничал с нами, но ему было трудно доказать соблюдение положений закона. Мы пришли к выводу, что правила были нарушены", – рассказали в PST.

Там подтвердили, что это первый случай, когда норвежская компания была наказана за нарушение санкций против РФ.