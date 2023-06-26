Продала авто в РФ. Норвезьку компанію вперше оштрафували за порушення антиросійських санкцій

Норвезького автодилера оштрафували на 50 тис. норвезьких крон (близько 4,6 тис. доларів) за порушення санкцій після того, як компанія продала автомобіль Росії. Про це пише NRK.

Зазначається, що в липні 2022 року Міністерство закордонних справ подало доповідь до Норвезької поліційної служби безпеки (PST). Автодилера підозрювали в продажу автомобіля типу Hongqi E-HS9 до Росії.

"Ми поговорили з компанією про те, що сталося. Менеджер добре співпрацював з нами, але йому було важко довести дотримання положень закону. Ми дійшли висновку, що правила були порушені", – розповіли в PST.

Там підтвердили, що це перший випадок, коли норвезьку компанію покарали за порушення санкцій проти РФ.