Расшатывание ситуации с курсом во время войны для получения дополнительной маржи недопустимо, - НБУ

Глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин прокомментировал запрет обменникам вывешивать курс валют вне касс. Об этом Данилишин написал на Facebook.

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"Монетарный регулятор в условиях войны заинтересован в дисциплине на валютном рынке, соблюдении норм валютного законодательства и регуляторных актов НБУ. Национальный банк считает, что расшатывание ситуации с наличным курсом во время войны для получения дополнительной маржи в сегменте, где покупает валюту населения, недопустимо", - написал Данилишин.

По его словам, с целью минимизации спекуляций и создания действительно конкурентной среды НБУ ужесточает требования к небанковским учреждениям по организации торговли наличной валютой.

"В данных условиях это оправданный шаг. Следовательно, никаких оснований для валютной паники нет. Ситуация постепенно нормализуется, балансы выравниваются", - написал Данилишин.

По его словам, после решения НБУ ослабить курс гривны на 25% экономика получила фундаментально адекватный уровень обменного курса, усиливающий устойчивость финансовых рынков.

Возобновление экспортных поставок зерновых через морские порты и усиление внешней финансовой поддержки Украины будут дополнительными факторами укрепления финансовой стабильности страны.

Напомним, 29 июля НБУ запретил небанковским финучреждениям и операторам почтовой связи, имеющим лицензию на торговлю валютой, информировать об установленных курсах купли и продажи иностранных валют в любой форме вне касс соответствующего учреждения.

В то же время указанные изменения не касаются банков, поскольку на сегодняшний день регулятор практически не фиксирует по ним злоупотреблений в сфере наличного обмена валют. Однако в НБУ подчеркивают, что в случае обнаружения таких злоупотреблений аналогичное регулирование будет введено и для них.