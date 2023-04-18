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РГК и фонд "Вернись живым" собирают миллион гривен на тренажер противотанкового ракетного комплекса
"Региональная газовая компания" (РГК) и фонд "Вернись живым" проводят акцию "Год несокрушимости", в рамках которой хотят собрать деньги на приобретение тренажера противотанкового ракетного комплекса (ПТРК). Об этом говорится в сообщении компании.
В рамках акции планируется собрать 1 миллион гривен. За 10 дней было пожертвовано 180 тысяч гривен.
Благодаря тренажеру украинские военные научатся пользоваться ПТРК "Корсар" и уничтожать с его помощью российскую бронетехнику и вертолеты.
Присоединиться к сбору можно по ссылке или в клиентских пространствах 104.ua.Подписывайтесь на наш Telegram канал