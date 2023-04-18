РГК и фонд "Вернись живым" собирают миллион гривен на тренажер противотанкового ракетного комплекса

"Региональная газовая компания" (РГК) и фонд "Вернись живым" проводят акцию "Год несокрушимости", в рамках которой хотят собрать деньги на приобретение тренажера противотанкового ракетного комплекса (ПТРК). Об этом говорится в сообщении компании.

В рамках акции планируется собрать 1 миллион гривен. За 10 дней было пожертвовано 180 тысяч гривен.

Благодаря тренажеру украинские военные научатся пользоваться ПТРК "Корсар" и уничтожать с его помощью российскую бронетехнику и вертолеты.

Присоединиться к сбору можно по ссылке или в клиентских пространствах 104.ua.