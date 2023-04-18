РГК та фонд "Повернись живим" збирають мільйон гривень на тренажер протитанкового ракетного комплексу

"Регіональна газова компанія" (РГК) та фонд "Повернись живим" проводять акцію "Рік незламності", в рамках якої хочуть зібрати гроші на придбання тренажера протитанкового ракетного комплексу (ПТРК). Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що в рамках акції планується зібрати 1 мільйон гривень. За 10 днів було пожертвувано 180 тисяч гривень.

Завдяки тренажеру українські військові навчаться користуватися ПТРК "Корсар" та знищувати за його допомогою російську бронетехніку і гвинтокрили.

Долучитися до збору можна за посиланням або в клієнтських просторах 104.ua.