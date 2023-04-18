Рубли со станка. Уже через несколько месяцев РФ вынуждена будет начать печать денег для спасения бюджета

Уже в следующем полугодии глава центробанка РФ Эльвира Набиуллина вынуждена будет запускать печать денег для покрытия дефицита бюджета, убежден глава украинского регулятора Андрей Пышный. По его словам, это запустит маховик, который приведет РФ к экономически финансовому краху, а политический режим Путина – к банкротству.

Об этом Пышный рассказал в интервью "Голосу Америки" в контексте работы международных санкций против Москвы.

"Надо внимательно смотреть на лицо главы центрального банка РФ Набиуллиной, как она нервничает, понимая, что санкции США и Европы, которыми были заблокированы активы Фонда национального благосостояния России, который был кошельком, за счет которого финансировалась эта война, что эти блокируя санкции в купе с тем, что уже задействовано работают", – сказал он.

Глава НБУ также упомянул за десятый пакет санкций Евросоюза, который, по его мнению, действительно мощный, как и очередная волна санкционного давления, введенная США в отношении РФ.

Напомним, недавно и крупнейший банк на Кипре Bank Of Cyprus уже разослал сообщения российским клиентам о том, что вскоре их счета будут закрыты. Решение было принято после того, как в США в очередной раз расширили санкционный список.