Рублі зі станка. Вже за кілька місяців РФ вимушена буде почати друк грошей для порятунку бюджету

Вже в наступному півріччі голова центробанку РФ Ельвіра Набіулліна вимушена буде запускати друк грошей для покриття дефіциту бюджету, переконаний очільник українського регулятора Андрій Пишний. За його словами, це запустить маховик, який приведе РФ до економічно фінансового краху, а політичний режим Путіна – до банкрутства.

Про це Пишний розповів у інтерв’ю "Голосу Америки" у контексті роботи міжнародних санкцій проти Москви.

"Треба уважно дивитися на обличчя голови центрального банку РФ Набіулліної, як вона нервує, розуміючи, що санкції США і Європи, якими були заблоковані активи Фонду національного добробуту Росії, який був гаманцем, коштом якого фінансувалася ця війна, що ці блокуючи санкції в купі з тим, що вже було задіяно працюють", – сказав він.

Голова НБУ також згадав за десятий пакет санкцій Євросоюзу, який, на його думки, справді потужний, як – і чергова хвиля санкційного тиску, яку запровадили США щодо РФ.

Нагадаємо, нещодавно і найбільший банк на Кіпрі Bank Of Cyprus вже розіслав повідомлення російським клієнтам про те, що невдовзі їхні рахунки будуть закриті. Рішення було ухвалено після того, як у США вчергове розширили санкційний список.