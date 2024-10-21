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С начала года Госфинмониторинг выявил сомнительных операций на сумму более 53 млрд грн

С начала года Госфинмониторинг выявил сомнительных операций на сумму более 53 млрд грн
Фото: ua.depositphotos.com

За 9 месяцев 2024 года Государственная служба финансового мониторинга Украины обнаружила подозрительные финансовые операции на сумму более 53 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

Согласно сообщению, Госфинмониторинг как подразделение финансовой разведки Украины с начала года принимал усиленные меры практического и организационного характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Отмечается, что в рамках операционной деятельности за 9 месяцев 2024 года служба подготовила и направила правоохранительным органам 780 материалов (429 обобщенных материалов и 351 дополнительный обобщенный материал).

В частности, в ходе проведенных финансовых расследований Госфинмониторингом были остановлены операции, связанные с легализацией средств и совершением уголовных правонарушений, сумма которых составляет в эквиваленте 6,1 млрд гривен.

Также правоохранителям было направлено 109 материалов по выявлению финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма, военной агрессией со стороны Российской Федерации против Украины, насильственным изменением или свержением конституционного строя или захватом государственной власти, изменением границ территории или государственной границы.

В течение 9 месяцев 2024 года от субъектов первичного финансового мониторинга Госфинмониторингом взято на учет 1 302 053 уведомления о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, из них:

  • 254 548 сообщений о подозрительных финансовых операциях (деятельность);
  • 1 039 644 сообщения о пороговых операциях;
  • 265 сообщений о пороговых и подозрительных операциях;
  • 1 430 сообщений, полученных по запросу отслеживания.

С полной информацией о результатах деятельности Госфинмониторинга можно ознакомиться на официальном веб- портале службы.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесниченко