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С начала года Госфинмониторинг выявил сомнительных операций на сумму более 53 млрд грн
За 9 месяцев 2024 года Государственная служба финансового мониторинга Украины обнаружила подозрительные финансовые операции на сумму более 53 миллиардов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.
Согласно сообщению, Госфинмониторинг как подразделение финансовой разведки Украины с начала года принимал усиленные меры практического и организационного характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Отмечается, что в рамках операционной деятельности за 9 месяцев 2024 года служба подготовила и направила правоохранительным органам 780 материалов (429 обобщенных материалов и 351 дополнительный обобщенный материал).Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В частности, в ходе проведенных финансовых расследований Госфинмониторингом были остановлены операции, связанные с легализацией средств и совершением уголовных правонарушений, сумма которых составляет в эквиваленте 6,1 млрд гривен.
Также правоохранителям было направлено 109 материалов по выявлению финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма, военной агрессией со стороны Российской Федерации против Украины, насильственным изменением или свержением конституционного строя или захватом государственной власти, изменением границ территории или государственной границы.
В течение 9 месяцев 2024 года от субъектов первичного финансового мониторинга Госфинмониторингом взято на учет 1 302 053 уведомления о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, из них:
- 254 548 сообщений о подозрительных финансовых операциях (деятельность);
- 1 039 644 сообщения о пороговых операциях;
- 265 сообщений о пороговых и подозрительных операциях;
- 1 430 сообщений, полученных по запросу отслеживания.
С полной информацией о результатах деятельности Госфинмониторинга можно ознакомиться на официальном веб- портале службы.
Фото: ua.depositphotos.com