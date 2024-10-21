З початку року Держфінмоніторинг виявив сумнівних операцій на суму понад 53 млрд грн

За 9 місяців 2024 року Державна служба фінансового моніторингу України виявила підозрілих фінансових операцій на суму більше 53 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу.

Згідно з повідомленням, Держфінмоніторинг як підрозділ фінансової розвідки України з початку року вживав посилені заходи практичного та організаційного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Зазначається, що в рамках операційної діяльності за 9 місяців 2024 року служба підготувала та направила до правоохоронних органів 780 матеріалів (429 узагальнених матеріалів та 351 додатковий узагальнений матеріал).

Зокрема, в ході проведених фінансових розслідувань Держфінмоніторингом було зупинено операції, які пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінальних правопорушень, сума яких становить у еквіваленті 6,1 млрд гривень.

Також до правоохоронців було спрямовано 109 матеріалів щодо виявлення фінансових операцій та осіб, пов’язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму, військовою агресією з боку Російської Федерації проти України, насильницькою зміною чи поваленням конституційного ладу або захопленням державної влади, зміною меж території або державного кордону.

Загалом протягом 9 місяців 2024 року від суб’єктів первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторингом взято на облік 1 302 053 повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, з них:

254 548 повідомлень про підозрілі фінансові операції (діяльність);

1 039 644 повідомлення про порогові операції;

265 повідомлень про порогові та підозрілі операції;

1 430 повідомлень, отриманих на запит на відстеження.

З повною інформацією про результати діяльності Держфінмоніторингу можна ознайомитись на офіційному веб-порталі служби .

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