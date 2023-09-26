С начала полномасштабного вторжения банки ввезли в Украину инвалюты и металлов на $10,4 млрд

С начала полномасштабного вторжения РФ до сентября этого года украинские банки ввезли в Украину более $9,23 млрд наличного доллара, свидетельствует статистика НБУ. При этом больше всего за это время было ввезено доллара именно в феврале этого года – почти $828 млн. С тех пор показатель начал спадать, опустившись в августе до $282,7 млн.

Единые месяцы, когда наличный доллар банками не ввозился, так это март, апрель и май прошлого года – последующие три месяца после полномасштабного вторжения. Интересно, что в феврале прошлого года было ввезено почти $1,03 млрд наличного доллара – максимальный показатель с февраля 2014 года.

С евро объемы в несколько раз меньше. Так, с начала большой войны по сентябрь этого года банки ввезли из-за рубежа евро на $1,164 млрд в долларовом эквиваленте. Больше всего – в июне этого года (почти $208 млн).

При этом банки ощутимо нарастили ввоз в Украину драгоценных металлов. В течение широкомасштабного вторжения в государство через банки попало металлов на $78,8 млн. В феврале 2022-го – на $ 8,33 млн. Следующие пять месяцев не ввозилось ничего, однако потом объемы начали стремительно расти: если в августе завезли металлов на $25 тыс., то уже в июле – на $3,58 млн.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения РФ до сентября этого года украинские банки вывезли за границу более $537 млн. наличного доллара.