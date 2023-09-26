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Фінанси
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З початку повномасштабного вторгнення банки ввезли в Україну інвалюти й металів на $10,4 млрд

В Україну збільшили ввезення долара, євро і золота
В Україну збільшили ввезення долара, євро і золота

З початку повномасштабного вторгнення РФ до вересня цього року українські банки ввезли в Україну понад $9,23 млрд готівкового долара, свідчить статистика НБУ. При цьому найбільше за цей час було ввезено долара саме в лютому цього року – майже 828 млн. З того часу показник почав спадати, опустившись у серпні до $282,7 млн.

Єдині місяці, коли готівковий долар банками не ввозився, так це березень, квітень і травень минулого року – наступні три місяці після повномасштабного вторгнення. Цікаво, що в лютому минулого року  було ввезено майже $1,03 млрд готівкового долара – максимальний показник аж з лютого 2014 року.

З євро обсяги в кілька разів менші. Так, з початку великої війни по вересень цього року банки ввезли з-за кордону євро на $1,164 млрд в доларовому еквіваленті. Найбільше – в червні цього року (майже $208 млн).

При цьому банки відчутно наростили ввезення в Україну дорогоцінних металів. Протягом широкомасштабного вторгнення до держави через банки потрапило металів на $78,8 млн. У лютому 2022-го – на $8,33 млн. Наступні пять місяців не ввозилось нічого, однак потім обсяги почали стрімко зростати: якщо в серпні завезли металів на $25 тис., то вже в липні – на $3,58 млн.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ до вересня цього року українські банки вивезли за кордон понад $537 млн готівкового долара.

Автор:
Максим Беркаль