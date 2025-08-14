Счета украинцев в 119 странах под прицелом. Чем грозит обмен налоговой информацией, который пройдет в сентябре?

ГНС уже во второй раз получит данные о счетах резидентов Украины за рубежом. Если на таких счетах больше 250 тыс. долл., которые не задекларированы, придется уплатить не только налоги, но и штрафы.

Государственная налоговая служба (ГНС) продолжает искать сокрытые накопления и доходы украинцев. И в этом ей активно помогают налоговые органы других стран, которые являются участниками системы CRS.

Напомним, что CRS (Common Reporting Standard) – это международный стандарт обмена налоговыми данными, к которому по состоянию на август 2025 года присоединилось 119 юрисдикций . Украина стала участником системы CRS в 2023 году, а первый обмен данными она провела осенью 2024 года.

Тогда ГНС получила информацию о зарубежных счетах граждан Украины от 50 стран-партнеров , а в ответ отправила данные о счетах иностранцев, которые открыты в украинских финучреждениях, в 51 юрисдикцию .

Второй обмен данными по стандарту CRS запланирован на осень 2025 года. В этот раз ГНС намерена получить данные о счетах украинцев от всех стран, которые присоединились к CRS.

Как работает автоматический обмен налоговой информацией?

Стандарт CRS предусматривает ежегодный автоматический обмен информацией о финансовых счетах между государствами, которые присоединились к Многостороннему соглашению о CRS.

Непосредственно алгоритм обмена выглядит следующим образом:

ГНС получает массив данных об иностранных счетах, которые принадлежат налоговым резидентам Украины (например, в Швейцарии, Люксембурге или Канаде). В ответ юрисдикции-партнеры по обмену CRS получают от ГНС аналогичную информацию о счетах их налоговых резидентов, которые открыты в Украине. Сведения о счетах налоговые органы собирают у финансовых учреждений (финансовых агентов), которые до 1 июля каждого года должны формировать и подавать в ГНС специальные отчеты. После этого налоговая обрабатывает полученные отчеты и производит обмен финансовой информацией между странами, которые присоединились к CRS.

Первый обмен, который провела Украина, охватывал данные о счетах за период с 1 июля по 31 декабря 2023 года.

Второй обмен, который пройдет в сентябре 2025 года, будет содержать информацию о счетах за весь 2024 год.

Какие страны входят в CRS?

Как уже было сказано в выше, к системе CRS присоединилось 119 государств. Среди них фактически все страны Евросоюза, Великобритания, Канада, Австралия, некоторые страны Латинской Америки и Африки (Аргентина, Бразилия, ЮАР), а также государства Среднего Востока и Азии (ОАЭ, Катар, Китай, Индия).

Полный список стран CRS размещен на официальном сайте ГНС.

Какие данные попадают в международный обмен информацией?

Стандарт CRS охватывает широкое число финансовых учреждений, которые должны предоставлять данные о счетах своих клиентов в налоговые органы .

В их число входят:

Коммерческие банки;

Кастодиальные учреждения, которые обслуживают счета в ценных бумагах;

Кредитные союзы;

Операторы платежных услуг и эмитенты электронных денег;

Компании по управлению активами (КУА), корпоративные и паевые инвестфонды;

Фонды финансирования строительства, фонды операций с недвижимостью и управители этих фондов;

Негосударственные пенсионные фонды, администраторы и управители активами НПФ;

Компании по страхованию жизни.

В CRS обмен попадают практически все виды счетов – текущие и депозитные, счета в ценных бумагах, паи в инвестфондах, страховые счета и пенсионные накопительные счета (кроме тех, для которых предусмотрено льготное налогообложение).

Что касается сведений по каждому отдельному владельцу счета, то ГНС "видит":

ФИО владельца счета, его дату рождения, адрес регистрации/проживания;

Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

Реквизиты счета (его номер) и валюту счета;

Сведения о финансовом учреждении, где был открыт счет (название, место регистрации и т.д.);

Текущий баланс счета и начисленные/выплаченные проценты, дивиденды.

Важно: информация о движении средств по счетам (пополнения, снятия, переводы) налоговой доступна не будет.

Для чего нужна система CRS в Украине?

Министерство финансов опубликовало разъяснение, в котором сообщило, что участие Украины в международной системе обмена информацией о финансовых счетах способствует созданию более прозрачной налоговой среды и является частью обязательств Украины в процессе интеграции в ЕС.

Кроме того, доступ к информации о зарубежных счетах украинцев по стандарту CRS позволит:

усилить контроль за своевременностью и полнотой декларирования доходов, которые попадают налогообложению; выявить незадекларированные доходы и бороться с уклонением от уплаты налогов физлицами; повысить эффективность применения правил о налогообложении контролируемых иностранных компаний (КИК); получить дополнительный источник налоговой информации при внедрении косвенных методов контроля за доходами физлиц.

Стандарт CRS позволит усилить контроль за уплатой налогов

Что означает CRS для обычных налогоплательщиков?

В первый обмен финансовой информацией между странами попали счета, баланс которых превышал 1 млн долл. К слову, налоговый комитет парламента сообщил, что у ГНС уже есть сведения приблизительно о 500 тыс. зарубежных счетов украинцев.

Во второй обмен будет включена информация о счетах достоинством менее 1 млн долл. Но здесь есть важный нюанс: согласно нормам Налогового Кодекса, в условиях военного положения сведения о счетах, баланс которых не превышает эквивалент 250 тыс. долл., не могут быть использованы для начисления налоговых обязательств.

Поэтому если у резидента Украины есть счета за рубежом достоинством до 250 тыс. долл., ГНС предъявить их владельцу ничего не сможет.

Всех остальных налогоплательщиков могут ждать достаточно неприятные последствия.

Если вспомнить разъяснение Минфина, одна из целей соглашения об обмене налоговой информацией – выявлять незадекларированные доходы. Это означает, что ГНС, получив данные по стандарту CRS, будет проводить проверку счетов и выяснять, задекларировал ли их владелец эти средства и полученные доходы, и заплатил ли он с них налоги.

В случае зафиксированного уклонения от уплаты налогов, ГНС имеет право начислить налог на доходы физлиц (НДФЛ) по ставке 18% и военный сбор по ставке 5%. Кроме того, может грозить штраф в размере 10-50% неуплаченной суммы налогов и штраф в сумме до 1020 грн за неподачу налоговой (ежегодной) декларации.