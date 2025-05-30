Минфин не планирует повышать налоги до конца года — Сергей Марченко

Министерство финансов Украины не намерено инициировать повышение налоговых ставок до конца 2025 года.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на выступление министра финансов Сергея Марченко на форуме "Forbes Money" 30 мая.

По словам Сергея Марченко, до конца 2025 года непокрытая потребность в дофинансировании расходов государственного бюджета может достичь 400-500 млрд гривен.

Вместе с тем, Министерство финансов не намерено инициировать повышение ставок действующих налогов. Пока такие идеи не имеют политической поддержки, поэтому Минфин воздерживается от подобных инициатив, отметил министр.

По его словам, источников потенциальных дополнительных доходов государственного бюджета может быть несколько. Среди таких источников: возможная реструктуризация государственных долговых обязательств, улучшение администрирования существующих налогов, детенизация экономики, а также внутренние долговые заимствования через ОВГЗ.

Будет способствовать дополнительным поступлениям в государственный бюджет смена руководства Налоговой и Таможни. Правда, отметил Сергей Марченко, одного обновления руководства упомянутых ведомств недостаточно для их эффективной работы.

Наполнению бюджета будет способствовать успешный 8-й пересмотр программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Напомним, в рамках восьмого пересмотра программы МВФ "Механизм расширенного финансирования" (EFF) Украина и Фонд достигли договоренности на уровне персонала (SLA), открывающей путь новому финансированию в размере около 0,5 миллиарда долларов. В целом на 2025 год программа МВФ EFF предусматривает финансирование Украины на сумму до 2,3 млрд долларов по результатам четырех пересмотров.

По данным Министерства финансов, за январь-апрель 2025 года из общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны потратили 765 млрд гривен. Это 64,5% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета.

По оперативным данным на 30 мая в общий фонд государственного бюджета поступило 204,1 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Больше всего денег поступило от налоговой службы — 121,4 миллиарда гривен.