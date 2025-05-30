Мінфін не планує підвищувати податки до кінця року — Сергій Марченко

Міністерство фінансів України не планує ініціювати підвищення податкових ставок до кінця 2025 року.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на виступ міністра фінансів Сергія Марченка на форумі "Forbes Money" 30 травня.

За словами Сергія Марченка, до кінця 2025 року непокрита наразі потреба в дофінансуванні витрат державного бюджета може сягнути 400-500 млрд гривень.

Разом з тим, Міністерство фінансів не має наміру ініціювати підвищення ставок діючих податків. Наразі такі ідеї не мають політичної підтримки, тож Мінфін утримується від подібних ініціатив, зазначив міністр.

За його словами, джерел потенційних додаткових доходів державного бюджета може бути декілька. Серед таких джерел: можлива реструктуризація державних боргових зобов’язань, покращення адміністрування існуючих податків, детінізація економіки, а також внутрішні боргові запозичення через ОВДП.

Сприятиме додатковим надходженням в державний бюджет зміна керівництва Податкової та Митниці. Щоправда, зазначив Сергій Марченко, самого лише оновлення керівництва згаданих відомств недостатньо для їхньої ефективної роботи. Необхідно комплексно міняти філософію роботи. А це задача — не з простих.

Наповненню бюджета сприятиме також успішний 8-й перегляд програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, у рамках восьмого перегляду програми МВФ "Механізм розширеного фінансування" (EFF) Україна та Фонд досягли домовленості на рівні персоналу (SLA), що відкриває шлях до нового фінансування в розмірі близько 0,5 мільярда доларів. Загалом на 2025 рік програмою МВФ EFF передбачено до 2,3 млрд доларів за результатами чотирьох переглядів.

За даними Міністерства фінансів, за січень-квітень 2025 року із загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони витратили 765 млрд гривень. Це 64,5% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.

За оперативними даними станом на 30 травня до загального фонду державного бюджету надійшло 204,1 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Найбільше грошей поступило від податкової служби — 121,4 мільярдів гривень.