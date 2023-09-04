Снова ниже 37 грн/долл. Почему укрепилась гривна и что будет с курсом в сентябре

Смягчение условий продажи безналичной валюты физлицам, которые внедрил НБУ с 29 августа, помогли обуздать наличный курс. Он пустился почти до уровня официального. Аналитики считают, что сентябрь на валютном рынке будет спокойным и далеко за 37 грн/долл. курс не выберется.

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Август принес валютному рынку легкую нервозность. Впрочем, как и ожидалось. В течение последнего месяца лета наличный курс не только пару раз опускался ниже 36 грн/долл., но и успел отскочить вверх, протестировав отметку в 38,5 грн/долл.

В сентябре курс станет более устойчивым. Смягчение требований к продаже безналичной валюты населению окажут успокоительное действие на рынок. В то же время, межбанк по-прежнему будет нуждаться в обильных интервенциях со стороны НБУ. А значит, переход к свободному курсообразованию в очередной раз откладывается.

Нацбанк пошел на уступки и дал больше свободы

Сентябрь начался с укрепления национальной валюты на наличном рынке: к 4 сентября курс достиг диапазона 36,2-36,7 грн/долл. То есть, стоимость наличной валюты фактически "застолбилась" около официального курса НБУ, который, напомним, составляет 36,6 грн/долл.

Изменение наличного курса гривны к доллару

Данные finance.ua

Одной из основных причин выравнивания курса эксперты называют решение Нацбанка, которым он позволил продавать физлицам безналичную валюту без ее обязательного размещения на трехмесячном депозите. В месяц клиент сможет покупать таким образом валюту на сумму, до 50 тыс грн в эквиваленте (в одном банке).

Кроме того, НБУ улучшил параметры тех самых конвертационных депозитов, которые можно оформлять под покупку долларов и евро. Теперь физлицо имеет право приобрести валюту на сумму до 200 тыс грн (ранее было 100 тыс грн) и положить ее на вклад сроком от трех месяцев.

Эти изменения вступили в силу 29 августа. И рынок на них оперативно отреагировал.

Фактически НБУ восстановил привлекательность конвертационных депозитов и избавил рынок от хаотичного роста курсов валют. Таким образом Нацбанк удержит баланс между покупателями и продавцами, что в свою очередь повлияет на курсовую динамику. Тарас Лесовой начальник департамента казначейства банка "Глобус"

Баланс наличному рынку явно не помешает. Потому что в августе сальдо по операциям физлиц с валютой (покупка-продажа) снова ушло в "красную" зону и составило -0,15 млн долл. Есть надежда, что в сентябре предложение снова перевесит спрос.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты

Данные НБУ

На безналичном рынке ощущается нехватка продавцов. Причина все та же: резкое сокращение украинского экспорта после отмены действия зернового соглашения в июле. Это обстоятельство, в свою очередь, привело к падению объемов валютной выручки, которая формирует предложение на межбанке.

"Его объем (экспорта – ред.) в июле опустился до минимальной отметки с начала войны – 2,2 млрд долл. Поэтому безналичный рынок, судя по всему, останется на прежнем уровне", – комментирует начальник управления казначейских операций Банка Кредит Днепр Юрий Гриненко.

Иными словами, НБУ продолжит покрывать дефицит на межбанке за счет интервенций. Их сумма, к слову, за август составила почти 2,4 млрд долл. , что на 0,42 млрд долл. больше, чем в июле.

Ажиотажа и паники не будет

Тарас Лесовой считает, что на валютном рынке пока отсутствуют какие-либо причины для резких движений курса. "Несмотря на возможные незначительные колебания, общая ситуация на валютном рынке вряд ли находится под угрозой паники или чрезмерного ажиотажа", – комментирует Лесовой.

Бизнес-активность держится на приемлемом уровне (согласно данным НБУ, индекс ожиданий деловой активности в августе вырос на 0,5 пункта до 49,3 пунктов ), а международные партнеры не урезают финансирование (в августе из-за рубежа Украина получила 4,6 млрд долл. ), что позволяет Нацбанку исправно пополнять золотовалютные резервы.

Что касается мер в отношении валютной либерализации, то их цель – избавиться от разрыва между официальным, наличным и "карточным" курсом. Например, курс продажи валюты по платежным картам банков на 4 сентября составляет в среднем 37,5 грн долл. Разница с наличным курсом – в пределах 0,5-1%. И не исключено, что этот разрыв станет еще меньше спустя несколько недель, когда эффект от послаблений НБУ проявит себя в полной мере. Но окончательно избавиться от разницы между курсами полностью пока что не удастся. Зато укреплению гривны эти шаги однозначно помогут.