Знову нижче 37 грн/дол. Чому зміцнилася гривня і що буде з курсом у вересні

Пом'якшення умов продажу безготівкової валюти фізичним особам, які впровадив НБУ з 29 серпня, допомогли приборкати готівковий курс. Він пустився майже до офіційного рівня. Аналітики вважають, що вересень на валютному ринку буде спокійним та далеко за 37 грн/дол. курс не вибереться.

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Серпень приніс валютному ринку легку знервованість. Втім, це було очікувано. Протягом останнього місяця літа готівковий курс не лише кілька разів опускався нижче 36 грн/дол., а й встиг відскочити вгору, протестувавши позначку 38,5 грн/дол.

У вересні курс стане стійкішим. Пом'якшення вимог до продажу безготівкової валюти населенню вплине на ринок як заспокійливе. У той же час, міжбанк, як і раніше, вимагатиме щедрих інтервенцій з боку НБУ. Отже, перехід до вільного курсоутворення вкотре відкладається.

Нацбанк пішов на поступки та дав більше свободи

Вересень розпочався зі зміцнення національної валюти на готівковому ринку: до 4 вересня курс досягнув діапазону 36,2-36,7 грн/дол. Тобто вартість готівкової валюти фактично "застовпилась" біля офіційного курсу НБУ, який, нагадаємо, становить 36,6 грн/дол.

Зміна готівкового курсу гривні до долара

Дані finance.ua

Однією з основних причин вирівнювання курсу експерти називають рішення Нацбанку, яким він дозволив продавати фізособам безготівкову валюту без її обов'язкового розміщення на тримісячному депозиті. Щомісячно клієнт зможе купувати таким чином валюту на суму до 50 тис. грн в еквіваленті (в одному банку).

Крім того, НБУ покращив параметри тих конвертаційних депозитів, які можна оформлювати під купівлю доларів і євро. Тепер фізособа має право придбати валюту на суму до 200 тис. грн (раніше було 100 тис. грн) та покласти її на вклад терміном від трьох місяців.

Ці зміни набули чинності 29 серпня. І ринок на них оперативно відреагував.

Фактично НБУ відновив привабливість конвертаційних депозитів і позбавив ринок хаотичного зростання курсів валют. Таким чином, Нацбанк утримає баланс між покупцями та продавцями, що в свою чергу вплине на курсову динаміку. Тарас Лєсовий начальник департаменту казначейства банку "Глобус"

Баланс готівковому ринку явно не завадить. Тому що в серпні сальдо за операціями фізосіб із валютою (купівля-продаж) знову пішло в "червону" зону і склало -0,15 млн дол. Є надія, що у вересні пропозиція знову переважить попит.

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти

Дані НБУ

На безготівковому ринку відчувається нестача продавців. Причина та сама, що й раніше: різке скорочення українського експорту після скасування дії зернової угоди в липні. Ця обставина, у свою чергу, призвела до падіння обсягів валютної виручки, що формує пропозицію на міжбанку.

"Його обсяг (експорту – ред.) у липні опустився до мінімальної позначки з початку війни – 2,2 млрд дол. Тому безготівковий ринок, зважаючи на це, залишиться на колишньому рівні", – коментує начальник управління казначейських операцій Банку Кредит Дніпро Юрій Гриненко.

Іншими словами НБУ продовжить покривати дефіцит на міжбанку за рахунок інтервенцій. Їхня сума, до речі, за серпень склала майже 2,4 млрд дол. , що на 0,42 млрд дол. більше, ніж у липні.

Ажіотажу та паніки не буде

Тарас Лєсовий вважає, що на валютному ринку поки немає жодних причин для різких рухів курсу. "Незважаючи на можливі незначні коливання, загальна ситуація на валютному ринку навряд чи перебуває під загрозою паніки чи надмірного ажіотажу", –коментує Лєсовий.

Бізнес-активність тримається на прийнятному рівні (згідно з даними НБУ, індекс очікувань ділової активності в серпні зріс на 0,5 пункту до 49,3 пунктів ), а міжнародні партнери не урізають фінансування (у серпні з-за кордону Україна отримала 4,6 млрд дол. ), що дозволяє Нацбанку справно поповнювати золотовалютні резерви.

Що стосується заходів щодо валютної лібералізації, то їх мета – позбутися розриву між офіційним, готівковим та "картковим" курсом. Наприклад, курс продажу валюти за платіжними картками банків на 4 вересня становить у середньому 37,5 грн дол. Різниця з готівковим курсом – у межах 0,5-1%. І не виключено, що цей розрив стане ще меншим через кілька тижнів, коли ефект від послаблень НБУ проявить себе повною мірою. Але остаточно позбавитися різниці між курсами повністю поки що не вдасться. Проте зміцненню гривні ці кроки однозначно допоможуть.