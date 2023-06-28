Стоит ли украинцам покупать золото и при чем здесь сезон свадеб в Индии.

Как свидетельствует динамика цен на золото на мировом рынке за I полугодие, с начала марта благородный металл начал стремительно дорожать. За какие-то две недели цена тройской унции (31,1 г) подскочила с $1,82 тыс. до $2 тыс. С начала мая, наоборот, началось ощутимое и продолжающееся до сих пор падение котировок. Впрочем, по мнению аналитиков вскоре золото ожидает новый стремительный рост. И Украина здесь не исключение. Delo.ua разобралось, стоит ли сейчас инвестировать в золото и какие "подводные камни" при этом следует обходить.

Согласно данным финансовой платформы Investing.com, ценового пика золото достигло именно в начале мая ($2,05 тыс. за тр. унцию). С этого момента драгоценный металл начал неравномерно дешеветь .

Финансовый аналитик Андрей Львов, специализирующийся на драгоценных металлах, отмечает в разговоре с Delo.ua, что для такого роста цены на золото на международных рынках в марте комплекс причин таков: инфляция в мире, повышение процентных ставок центробанками по странам и, конечно, война в Украине, которая к тому времени хоть и продолжалась уже более года, однако не потеряла роли триггера.

"Золото очень чувствительно к различным негативным сообщениям. По графику это хорошо видно. К примеру, рост его стоимости коррелирует, скажем, с сообщениями о вероятном подрыве ЗАЭС, на ядерный шантаж Кремля и тому подобное", – говорит эксперт. Но это еще не все. В мире произошли еще два события, ставшие для ценового роста золота ключевыми.

Во-первых, в конце марта произошла известная история с сервисом обмена криптовалют Binance, когда сразу после отдельного иска от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США ее ежедневная рыночная доля упала на 50%. "Тогда очень многие ее клиенты перешли из криптовалюты в золото. Это – защитный актив. Если что, все у него бегут", – добавляет Львов.

Во-вторых, на ценовой скачок повлиял и начало так называемого банкопада в Соединенных Штатах в марте, паника от которого до сегодняшнего дня, правда, утихла, но множество не только клиентов тех банков, но и просто инвесторов на фоне мартовской неопределенности и предчувствия какого-то финансового краха так же сбежали в драгоценные металлы.

Почему ожидается подорожание золота этой осенью

Как утверждают эксперты рынка банковских металлов, следующие два месяца (другими словами, до конца лета), на мировом рынке золото продолжит дешеветь. Но уже в конце августа в мире возобновится деловая активность, а с ней – и спрос на золото, который естественно повлечет за собой рост цен на желтый металл. В 85% случаев золото летом дешевеет. Случались и исключения, но это аномалия.

"Если текущая ситуация в мировой экономике и политике будет сохраняться, золото будет только идти вверх. И то, что последние два месяца оно дешевело, то это лишь нормальные для драгоценных металлов коррекции. Сейчас есть и в дальнейшем будет сохраняться спрос на него со стороны мировых центробанков", – прогнозирует Андрей Львов.

С ним согласен и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

"Все в мире видят вероятность рецессии. Некоторые экономики уже в нее вошли. Одним из антиинфляционных инструментов как раз и есть золото. Поэтому есть перспектива для его роста. Тем более, оно несколько откорректировалось от своих максимальных уровней и должно пойти вверх", – говорит нам аналитик.

Для повышения котировок есть несколько чисто сезонных факторов.

Первый состоит в том, что в сентябре-октябре в Индии проходит сезон свадеб. По местным обычаям женщины, которые потом решат развестись, смогут унести с собой только то, что было на них в день свадьбы. Поэтому они и одевают во время церемоний на себя столько золота, сколько могут себе позволить. Первые два месяца осени ощутимо отличаются увеличением спроса на золото на мировых рынках как раз из-за них.

"Индия является среди стран одним из крупнейших потребителей золота в физическом виде (ювелирные украшения и другие драгоценности). Многое потребляет его в технологическом производстве Китай, Тайвань, Индонезия, хотя это потребление не сезонное, а регулярное", – рассказывает Андрей Шевчишин.

Сезонный спрос ярко диктует и сосед Индии – тот же Китай. "Вполне похожая сезонная ситуация происходит, например, перед китайским Новым годом (с января на февраль, – ред.), когда золото из-за спроса традиционно резко прибавляет в цене", – замечает Львов.

Для наглядности следующие данные: по итогам, например, в 2021 году Китай и Индию приходилось более 60,5% мирового рынка золотых ювелирных изделий (в тоннах золота). КНР занимала первое место с долей рынка в 31,77% (675 тонн), в то время как индийские потребители приобрели 611 тонн (28,76%).

Но, как справедливо обращает внимание Андрей Львов, в прогнозировании стоимости золота учитывать технологии и производство особо не стоит. Такая логика хорошо работает с серебром, но отнюдь не со злотым, которое трудно назвать промышленным металлом.

"Серебро прежде всего – промышленный металл. Например, ракета "Томагавк" весом почти тонну может включать в себя 30 кг серебра. Золото же порядком дороже, поэтому используется реже. Его прежде всего применяют в космических технологиях. Как на промышленный металл на него смотреть трудно", – объясняет Львов.

Кому золото нужно прежде всего

Оценка экспертов подтверждается данными World Gold Council – Всемирного совета по золоту, согласно которым золото, прежде всего, пользуется спросом среди ювелиров и инвесторов. На третьем месте – центробанки, покупающие металл в золотовалютных резервах. Технологические отрасли производства на сегодняшний день находятся на последнем месте и занимают в структуре спроса на золото до 10%.

Источник: World Gold Council

Если же рассмотреть технологический спрос в отдельности, то на первое место здесь действительно занимает электроника. Второе – другая промышленность. И совсем небольшую часть – стоматология.

Источник: World Gold Council

Между прочим, что касается центробанков, то по приросту в I квартале этого года лидером оказался Сингапур, где в хранилищах прибавилось 68,67 тонн. Второе место – КНР (плюс 57,85 тонн).

Источник: World Gold Council

Что касается Украины, то, согласно данным Gold Council, в распоряжении НБУ сейчас 27,06 тонн. Если обратиться к данным самого Нацбанка, можно заметить, что золото в структуре международных резервов на начало июня составляло 4,5% (стоимость почти в $1,7 млрд).

Источник: сайт НБУ

Мировой рынок подтолкнет и украинский

Рост цен на золото на мировом рынке немедленно подтолкнет рост цены и на украинском рынке.

"Здесь я даю вероятность роста на мировом рынке на 8-10% до конца года. Мировые же рынки подтолкнут и украинский. Золото номинируется в долларах и переводится по курсу гривны к доллару. Здесь еще нужно обратить внимание на девальвацию гривны", - дает прогноз Андрей Шевчишин.

Эксперт подразумевает пересмотр Нацбанком фиксированного курса (сейчас составляет 36,57 грн/$) в сторону повышения до конца года, что приведет к росту цены золота в гривне.

Казалось бы, сегодня есть возможность воспользоваться коррекцией и уложиться в золото в преддверии периода сезонного роста цен. Впрочем, позитивную картину для украинских инвесторов портит тот факт, что в банках до сих пор наблюдается существенная разница между ценой покупки и продажи металла. Это хорошо заметно на примере государственного ПриватБанка, в котором купить грамм банковского золота можно за 3,3 тыс. грн, а продать в нем – за 2,3 тыс. грн .

Например, сегодня можно выделить еще таких игроков (отметим, что чем меньше слиток, тем больше стоимость за грамм; здесь берем минимальный вес):

RwS bank (покупка за грамм золота 2,37 тыс. грн, а продажа – 2,82 тыс. грн);

Коминбанк – 2,41-2,98 тыс. грн за грамм;

Индустриалбанк – 2,45-3 тыс. грн за грамм;

Радабанк золото только продает по 3,7 тысячи гривен за грамм.

Средняя же цена покупки грамма золота, как свидетельствуют данные Prostobank, составляет сегодня 2,38 тыс. грн , а продажи – 3,16 тыс. грн . Спред большой из-за малого количества игроков и низкой конкуренции на рынке.

По всей видимости, спрэд по драгоценному металлу настолько велик, что если золото и подорожает на 10% к концу II полугодия, на этом, работая с банками, практически ничего не заработаешь. И, судя по всему, даже с учетом ожидаемого поднятия официального курса Национальным банком.

Однако, хоть на золотые украинцы и не смогут заработать на короткой временной дистанции, как средство сохранения активов на большую временную перспективу, этот драгоценный металл работает неплохо. Если учесть последние 10 лет, оно – за редким исключением – только прибавляло в цене. За этот период оно подорожало практически вдвое.