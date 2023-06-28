Чи варто українцям купляти золото і до чого тут сезон весіль в Індії

Як свідчить динаміка цін на золото на світовому ринку за І півріччя, з початку березня благородний метал почав стрімко дорожчати. За якісь два тижні ціна тройської унції (31,1 г) підскочила з $1,82 тис. до $2 тис. З початку ж травня, навпаки, розпочалося відчутне падіння котирувань, що триває до сьогодні. Втім на думку аналітиків незабаром золото очікує нове стрімке зростання. І Україна тут не виняток. Delo.ua розібралось, чи варто зараз інвестувати в золото і які “підводні камені” при цьому варто оминати.

Згідно з даними фінансової платформи Investing.com, цінового піку золото досягло саме на початку травня ($2,05 тис. за тр. унцію). З цього моменту дорогоцінний метал почав нерівномірно дешевшати .

Фінансовий аналітик Андрій Львов, що спеціалізується на дорогоцінних металах, зазначає в розмові з Delo.ua, що для такого зростання ціни на золото на міжнародних ринках в березні комплекс причин такий: інфляція в світі, підняття відсоткових ставок центробанками по країнах і, звісно, війна в Україні, яка до того часу хоч і тривала вже понад рік, однак не втратила ролі тригера.

"Золото дуже чутливе до різноманітних негативних повідомлень. По графіку це добре видно. Наприклад, зростання його вартості корелює, скажімо, з повідомленнями про вірогідний підрив ЗАЕС, на ядерний шантаж Кремля тощо", – говорить експерт. Але й це ще не все. У світі сталися ще дві події, що стали для цінового зростання золота ключовими.

По-перше, наприкінці березня відбулася відома історія з сервісом обміну криптовалют Binance, коли одразу після окремого позову від Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США її щоденна ринкова частка впала на 50%. "Тоді дуже багато її клієнтів перейшли з криптовалюти в золото. Це – захисний актив. Якщо що, всі в нього тікають", – додає Львов.

По-друге, на ціновий стрибок вплинув і початок так званого банкопаду у Сполучених Штатах у березні, паніка від якого до сьогоднішнього дня, щоправда, затихла, але безліч не тільки клієнтів тих банків, а й просто інвесторів на тлі березневої невизначеності й передчуття якогось фінансового краху так само втекли в дорогоцінні метали.

Чому очікується подорожчання золота цієї осені

Як стверджують експерти ринку банківських металів, наступні два місяці (інакше кажучи, до кінця літа), на світовому ринку золото продовжить дешевшати. Але вже наприкінці серпня у світі відновиться ділова активність, а з нею – і попит на золото, який природно потягне за собою й зростанні цін на жовтий метал. У 85% випадків золото влітку дешевшає. Траплялися й винятки, але це аномалія.

"Якщо поточна ситуація в світовій економіці і політиці зберігатиметься, золото тільки йтиме вверх. І те, що останні два місяці воно дешевшало, то це лише нормальні для дорогоцінних металів корекції. Зараз є і в подальшому зберігатиметься попит на нього з боку світових центробанків", – прогнозує Андрій Львов.

З ним погоджується й фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

"Всі у світі бачать ймовірність рецесії. Деякі економіки вже в неї ввійшли. Одним із антиінфляційних інструментів якраз і є золото. Тож є перспектива для його зростання. Тим паче, воно дещо відкоригувалося від своїх максимальних рівнів і має піти вгору", – говорить нам аналітик.

Для підвищення котирувань є кілька чисто сезонних факторів.

Перший полягає у тому, що у вересні-жовтні в Індії відбувається сезон весіль. За місцевими звичаями жінки, що потім вирішать розлучитись, зможуть забрати з собою лише те, що було на них у день весілля. Тому вони й вдягають під час церемоній на себе стільки золота, скільки можуть собі дозволити. Перші два місяці осені відчутно відзначаються збільшенням попиту на золото на світових ринках якраз через них.

"Індія є серед країн однією з найбільших споживачів золота у фізичному вигляді (ювелірні прикраси й інші коштовності). Багато споживає його в технологічному виробництві Китай, Тайвань, Індонезія, хоча це споживання не сезонне, а регулярне", – розповідає Андрій Шевчишин.

Сезонний попит яскраво диктує і сусід Індії – той же Китай. "Цілком схожа сезонна ситуація відбувається, наприклад, перед китайським Новим роком (з січня на лютий, – ред.), коли золото через попит традиційно різко додає в ціні", – зауважує Львов.

Для наочності такі дані: за підсумками, наприклад, 2021 року на Китай та Індію припадало понад 60,5% світового ринку золотих ювелірних виробів (у тоннах золота). КНР посідала перше місце з часткою ринку в 31,77% (675 тонн), тоді як індійські споживачі придбали 611 тонн (28,76%).

Але, як справедливо звертає увагу Андрій Львов, у прогнозуванні вартості золота зважати на технології й виробництво особливо не варто. Така логіка добре працює зі сріблом, але аж ніяк не з злотом, яке важко назвати промисловим металом.

"Срібло насамперед – промисловий метал. Наприклад, ракета "Томагавк" вагою в майже тонну може містити в собі 30 кг срібла. Золото ж порядком дорожче, тому використовується рідше. Його передусім застосовують у космічних технологіях. Як на промисловий метал на нього дивитись важко", – пояснює Львов.

Кому золото потрібно насамперед

Оцінка експертів підтверджується даними World Gold Council – Всесвітньої ради по золоту, згідно з якими золото передусім користується попитом серед ювелірів та інвесторів. На третьому місці – центробанки, які купують метал у золотовалютні резерви. Технологічні галузі виробництва на сьогодні перебувають на останньому місці і займають в структурі попиту на золото до 10%.

Джерело: World Gold Council

Якщо ж розглянути технологічний попит окремо, то перше місце тут справді посідає електроніка. Друге – інша промисловість. І зовсім невелику частку – стоматологія.

Джерело: World Gold Council

Між іншим, що стосується центробанків, то за приростом у І кварталі цього року лідером виявився Сінгапур, де у сховищах додалося 68,67 тонн. Друге місце – КНР (“плюс” 57,85 тонн).

Джерело: World Gold Council

Що ж до України, то згідно з даними Gold Council, в розпорядженні НБУ наразі 27,06 тонн. Якщо звернутись до даних самого Нацбанку, можна помітити, що золото в структурі міжнародних резервів на початок червня складало 4,5% (вартість – майже в $1,7 млрд).

Джерело: сайт НБУ

Світовий ринок підштовхне й український

Зростання цін на золото на світовому ринку негайно підштовхне до зростання ціни й на українському ринку.

"Тут я даю імовірність зростання на світовому ринку на 8-10% до кінця року. Світові ж ринки підштовхнуть і український. Золото номінується в доларах і переводиться по курсу гривні до долара. Тут ще й треба звернути увагу на девальвацію гривні", – дає прогноз Андрій Шевчишин.

Експерт має на увазі перегляд Нацбанком фіксованого курсу (зараз складає 36,57 грн/$) у бік підвищення до кінця року, а це призведе до зростання ціни золота у гривні.

Здавалося б, сьогодні є можливість скористатися корекцією і вкластися у золото напередодні періоду сезонного зростання цін. Втім, загалом позитивну картину для українських інвесторів псує той факт, що в банках досі спостерігається суттєва різниця між ціною купівлі і продажу металу. Це добре помітно на прикладі державного Приватбанку, в якому купити грам банківського золота можна за 3,3 тис. грн, а продати в ньому – за 2,3 тис. грн .

Наприклад, сьогодні можна виділити ще таких гравців (відмітимо, що чим менший злиток, тим більшою є вартість за грам; тут беремо мінімальну вагу):

RwS bank (купівля за грам золота 2,37 тис. грн, а продаж – 2,82 тис. грн);

Комінбанк – 2,41-2,98 тис. грн за грам;

Індустріалбанк – 2,45-3 тис. грн за грам;

Радабанк золото тільки продає по 3,7 тис. грн за грам.

Середня ж ціна купівлі граму золота, як свідчать дані Prostobank, складає сьогодні 2,38 тис. грн , а продажу – 3,16 тис. грн . Спред завеликий через малу кількість гравців і низьку конкуренцію на ринку.

Як видно, спред по дорогоцінному металу настільки великий, що якщо золото й подорожчає на 10% до кінця ІІ півріччя, на цьому, працюючи з банками, практично нічого не заробиш. І, судячи з усього, навіть з урахуванням очікуваного підняття офіційного курсу Національним банком.

Проте, хоч на золоті українці й не зможуть заробити на короткій часовій дистанції, як засіб збереження активів на велику часову перспективу цей дорогоцінний метал працює непогано. Якщо взяти до уваги останні 10 років, воно – за рідкісним винятком – тільки додавало в ціні. За цей період воно подорожчало практично вдвічі.