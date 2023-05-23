Украина получила четвертый транш от ЕС в рамках макрофинансовой помощи

Европейская комиссия перечислила Украине четвертый транш в размере 1,5 млрд евро в рамках пакета чрезвычайной макрофинансовой помощи, который составляет 18 млрд евро: Киев ежемесячно получает равные части.

Об этом во время брифинга в Брюсселе заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Дана Спинант, сообщает "Укринформ".

"Сегодня мы предоставляем еще один транш в размере 1,5 миллиарда евро для Украины. Это четвертый платеж в рамках макрофинансовой помощи (МФД+) в 18 миллиардов евро на этот год. Эта помощь позволит Украине обеспечить макроэкономическую стабильность и восстанавливать критическую инфраструктуру, разрушенную Россией во время войны против Украины", - сказала Спинант.

Напомним, первый транш в размере 3 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи (MFA+) на сумму до 18 млрд евро для Украины Еврокомиссия перечислила 17 января.

В марте деньги отправили 21 числа, в мае – 25-го. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен тогда подчеркнула, что ЕС будет продолжать помогать Украине противостоять агрессии России, поддерживать работу институтов и инфраструктуры, и проведение важных реформ.

В целом Украина должна погасить льготные кредиты в течение 35 лет, начиная с 2033 года. Средства Украина будет получать только при исполнении взятых обязательств. Сейчас без финансовой поддержки Запада украинцы остались бы без пенсий и зарплат.