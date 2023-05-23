Україна отримала четвертий транш від ЄС в рамках макрофінансової допомоги

Європейська комісія перерахувала Україні четвертий транш у розмірі 1,5 млрд євро в рамках пакета надзвичайної макрофінансової допомоги, який загалом становить 18 млрд євро: Київ щомісяця отримує рівні частини.

Про це під час брифінгу у Брюсселі заявила речниця Єврокомісії Дана Спінант, повідомляє "Укрінформ".

"Сьогодні ми надаємо ще один транш у розмірі 1,5 мільярда євро для України. Це четвертий платіж в рамках макрофінансової допомоги (МФД +) у 18 мільярдів євро на цей рік. Ця допомога дозволить Україні забезпечити макроекономічну стабільність та відновлювати критичну інфраструктуру, зруйновану Росією під час війни проти України", — сказала Спінант.

Нагадаємо, перший транш у розмірі 3 млрд євро із пакету макрофінансової допомоги (MFA+) на суму до 18 млрд євро для України Єврокомісія перерахувала 17 січня.

У березні гроші відправили 21 числа, у травні - 25-го. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн тоді наголосила, що ЄС буде продовжувати допомагати Україні протистояти агресії Росії, підтримувати роботу її інституцій та інфраструктури, та проведення важливих реформ.

Загалом Україна має погасити пільгові кредити протягом 35 років, починаючи з 2033 року. Кошти Україна отримуватиме лише за виконання узятих зобов’язань. Наразі без фінансової підтримки Заходу українці залишилися б без пенсій і зарплат.