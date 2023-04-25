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ЄС надав ще 1,5 млрд євро Україні у рамках макрофінансової допомоги, — президент Єврокомісії

Урсула фон дер Ляйєн, президент Єврокомісії
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Фото: Twitter Ursula von der Leyen

Європейський Союз у вівторок, 25 квітня, виділив Україні ще півтора мільярди євро макрофінансової допомоги. 

Про це у Twitter повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні ми надаємо Україні ще 1,5 мільярда євро в рамках нашого щорічного пакету макрофінансової допомоги. Ми продовжуватимемо допомагати Україні протистояти агресії Росії, підтримувати роботу її інституцій та інфраструктури, та проведення важливих реформ", — зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, перший транш у розмірі 3 млрд євро із пакету макрофінансової допомоги (MFA+) на суму до 18 млрд євро для України Єврокомісія перерахувала 17 січня.

У березні гроші відправили 21 числа. Загалом Україна має погасити пільгові кредити протягом 35 років, починаючи з 2033 року.

Кошти Україна отримуватиме лише за виконання узятих зобов’язань. Наразі без фінансової підтримки Заходу українці залишилися б без пенсій і зарплат. 

Автор:
Віта Молодан