Канада оголосила про пакет військової допомоги для України на 39 млн канадських доларів

Уряд Канади оголосив про виділення військової допомоги Україні на суму 39 млн канадських доларів (майже 29 млн американських доларів). Про це міністр оборони Канади Аніта Ананд заявила під час засіданні Контактної групи з питань оборони України “Рамштайн” - йдеться на сайті профільного відомства Канади.

На зустрічі міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що Канада надає Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть 40 снайперських гвинтівок, 16 радіостанцій і внесок до фонду НАТО, який спрямують на допомогу Києву.

Цей внесок надходить із залишків коштів у різних пакетах фінансування уряду Канади для військової допомоги Україні.

“Приблизно через рік після першої зустрічі Контактної групи з питань оборони України тут, на авіабазі Рамштайн, наша колективна рішучість підтримувати Україну сильніша, ніж будь-коли. На сьогоднішньому засіданні ми досягли важливого прогресу у вирішенні найнагальніших найближчих і довгострокових оборонних пріоритетів України. Пожертвування та підтримка, про які сьогодні оголосила Канада, допоможуть гарантувати, що Україна матиме все необхідне для захисту свого суверенітету, незалежності та територіальної цілісності”, - заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

Міністр оборони зазначила, що всі вісім основних бойових танків Leopard 2, переданих Канадою в Україну, були доставлені до Польщі, і що Канада направила трьох інструкторів зі стрільби Leopard, щоб допомогти в тренуванні українських екіпажів танків.

Нагадаємо, в квітні уряд Канади оголосив про додаткову військову допомогу. Україна отримає тисячі штурмових гвинтівок і мільйони набоїв.

У березні в Канаді повідомили, що виділять Україні в 2023 році майже $ 2 млрд кредиту. Фінансова допомога закладена в бюджеті Канади.

Крім того, Канада приєдналася до Консультативної групи з розслідування воєнних злочинів в Україні (ACA), яка буде безпосередньо підтримувати зусилля підрозділів з розслідування воєнних злочинів Офісом генеральної прокуратури України щодо документування, збереження та аналізу доказів воєнних злочинів та інших звірств, скоєних в Україні, з метою забезпечення притягнення винних до відповідальності.

Прем‘єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про розширення навчань українських військових. Канада навчатиме українських військових тактичній медицині та продовжить до осені тренування військових інженерів.