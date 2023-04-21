Канада объявила о пакете военной помощи для Украины на 39 млн канадских долларов

Правительство Канады объявило о выделении военной помощи Украине на сумму 39 млн. канадских долларов (почти 29 млн. американских долларов). Об этом министр обороны Канады Анита Ананд заявила на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн" - говорится на сайте профильного ведомства Канады.

На встрече министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что Канада предоставляет Украине новый пакет военной помощи, в который войдут 40 снайперских винтовок, 16 радиостанций и вклад в фонд НАТО, направленный на помощь Киеву.

Этот вклад поступает из остатков средств в разных пакетах финансирования правительства Канады для военной помощи Украине.

«Приблизительно через год после первой встречи Контактной группы по обороне Украины здесь, на авиабазе Рамштайн, наша коллективная решимость поддерживать Украину сильнее, чем когда-либо. На сегодняшнем заседании мы добились важного прогресса в решении важнейших ближайших и долгосрочных оборонных приоритетов Украины. Пожертвования и поддержка, о которых сегодня объявила Канада, помогут гарантировать, что у Украины будет все необходимое для защиты своего суверенитета, независимости и территориальной целостности”, - заявила министр обороны Канады Анита Ананд.

Министр обороны отметила, что все восемь основных боевых танков Leopard 2, переданных Канадой в Украину, были доставлены в Польшу, и что Канада направила трех инструкторов по стрельбе Leopard, чтобы помочь в тренировке украинских экипажей танков.

Напомним, в апреле правительство Канады объявило о дополнительной военной помощи. Украина получит тысячи штурмовых винтовок и миллионы патронов.

В марте в Канаде сообщили, что выделят Украине в 2023 году почти $2 млрд кредита. Финансовая помощь заложена в бюджете Канады .

Кроме того, Канада присоединилась к Консультативной группе по расследованию военных преступлений в Украине (ACA), которая будет непосредственно поддерживать усилия подразделений по расследованию военных преступлений Офисом генеральной прокуратуры Украины по документированию, сохранению и анализу доказательств военных преступлений и других зверств, совершенных в Украине, целью обеспечения привлечения виновных к ответственности.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о расширении учений украинских военных. Канада будет обучать украинских военных тактической медицине и продолжит до осени тренировки военных инженеров.