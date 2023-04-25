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ЕС выделил еще 1,5 млрд евро Украине в рамках макрофинансовой помощи, — президент Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Twitter Ursula von der Leyen

Европейский Союз во вторник, 25 апреля, выделил Украине еще полтора миллиарда евро макрофинансовой помощи.

Об этом в Twitter сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы предоставляем Украине еще 1,5 млрд евро в рамках нашего ежегодного пакета макрофинансовой помощи. Мы будем продолжать помогать Украине противостоять агрессии России, поддерживать работу ее институтов и инфраструктуры, и проведение важных реформ", — отметила Урсула фон дер Ляен.

Напомним, первый транш в размере 3 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи (MFA+) на сумму до 18 млрд евро для Украины Еврокомиссия перечислила 17 января.

В марте деньги отправили 21 числа. В целом Украина должна погасить льготные кредиты в течение 35 лет, начиная с 2033 года.

Средства Украина будет получать только при исполнении взятых обязательств. Сейчас бы без финансовой поддержки Запада украинцы остались бы без пенсий и зарплат.

Автор:
Вита Молодан