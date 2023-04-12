В Минфине США заявили, что донорских средств для Украины хватит до конца года

Средств от Европейского Союза, США и других международных доноров достаточно для обеспечения потребностей Украины до конца года. Об этом заявила министерша финансов США Джанет Йеллен, передает "Голос Америки".

Чиновник Международного валютного фонда Гэвин Грей сообщил журналистам, что организация оценивает потребности Украины во внешнем финансировании в 115 млрд долларов, если война закончится к середине 2024 года. Если же она продлится до конца 2025 года – речь будет идти о 140 млрд долларов.

Как отметила Йеллен, США будут сотрудничать с партнерами, чтобы предоставить то, в чем нуждается Украина. Чиновница убеждена, что для этого существует мощная двухпартийная поддержка, это касается и партнеров Штатов.

По ее словам, долгосрочную помощь будут координировать через отдельную платформу.

"В дополнение к этому мы предоставили средства на неотложное восстановление, на приоритетные потребности Украины, например энергосеть", - добавила она.

Напомним, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что военной кампании ежемесячно необходимо на 50 млрд грн больше средств, чем поступает в бюджет. По его словам, госбюджет получает 80 млрд грн доходов, а на войну тратится 130 млрд грн в месяц.