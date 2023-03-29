Расходы на войну: Минфин озвучил цифры

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что военная кампания обходится на 50 млрд грн в месяц больше, чем доходы бюджета

Об этом сообщила пресс-служба Европейской бизнес-ассоциации.

Сергей Марченко рассказал на встрече в ЕБА, что госбюджет получает 80 млрд грн доходов, а на военную кампанию тратится 130 млрд грн в месяц. Поэтому ключевая задача – создать условия для финансирования военного бюджета.

На прошлой неделе в Верховной Раде были поддержаны изменения в госбюджет, которыми увеличены расходы на военные нужды. По словам Марченко, в этом году важно собрать налоги, однако кардинальных налоговых изменений не планируется.

Также было договорено провести отдельную встречу, поскольку, учитывая курс Украины на евроинтеграцию, есть и соответствующие нормы гармонизации законодательства, в частности, акцизы на алкогольные изделия.

Напомним, что в Верховной Раде предлагают заменить пожизненные льготы военнослужащим на государственные стипендии, которые им будут выплачиваться в течение два-три года после окончания военной службы.