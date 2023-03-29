Витрати на війну: Мінфін озвучив цифри

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що військова кампанія потребує на 50 млрд грн на місяць більше, ніж доходи бюджету

Про це повідомила пресслужба Європейської бізнес-асоціації.

Сергій Марченко розповів на зустрічі в ЄБА, що держбюджет отримує 80 млрд грн доходів, а на військову кампанію витрачається 130 млрд грн на місяць. Тому ключова задача – створити умови для фінансування військового бюджету.

Минулого тижня у Верховній Раді було підтримано зміни до держбюджету, якими збільшено видатки на військові потреби. За словами Марченка, цього року важливо зібрати податки, проте, кардинальних податкових змін не планується.

Також було домовлено провести окрему зустріч, адже враховуючи курс України на євроінтеграцію, є і відповідні норми гармонізації законодавства, зокрема, акцизи на алкогольні вироби.

Нагадаємо, що у Верховній Раді пропонують замінити пожиттєві пільги військовослужбовцям на державні стипендії, які їм будуть виплачуватися протягом двох-трьох років після закінчення військової служби.