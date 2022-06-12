В НБУ пояснили с чем связано ускорение инфляции

Национальный банк Украины прокомментировал причины, по которым уровень инфляции в Украине в мае ускорился до 18% по сравнению с показателем 16,4% в апреле. Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

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"Ускорение инфляции было обусловлено как общемировыми тенденциями, в частности высокими ценами на энергоресурсы, так и внутренними факторами, связанными, прежде всего, с войной. Это нарушение цепей снабжения, уничтожение активов предприятий, рост их производственных затрат, а также повышенный спрос населения на отдельные товары и услуги на фоне недостаточного предложения", — сказано в сообщении.

Согласно сообщению, удорожание обработанных продовольственных товаров ускорилось до 20,1%.

Более высокими темпами росли цены на молочные и рыбные продукты, а также на безалкогольные напитки. В то же время и дальше замедлялось подорожание масла, в частности из-за ограниченных возможностей экспорта.

Медленнее также росли цены на мясные продукты в результате сокращения рынков сбыта и удешевления сырья.

"Темпы роста цен на непродовольственные товары повысились до 7,3%. Прежде всего, дорожали товары для дома (посуда, мебель и бытовая техника), электроника, автомобили и товары личного ухода. Это может объясняться ограниченным предложением этих товаров с учетом сложностей с их поставкой и физического уничтожения складов, а также с увеличением спроса на них на фоне возвращения граждан в свои места проживания и необходимости восстановления домов. Рост цен на фармацевтические товары приостановился благодаря частичному налаживанию поставок", - сообщает НБУ.

Кроме того ощутимо ускорился рост стоимости услуг. Подорожала аренда жилья и проживание в гостиницах на фоне сохранения высокого спроса в относительно безопасных западных регионах. Также повысилась стоимость услуг ремонта жилья из-за частичного восстановления жилищного строительства и необходимости восстанавливать жилье на деоккупированных территориях, а также вследствие сохранения дефицита некоторых расходных материалов.

Под влиянием возобновления спроса быстрее дорожали услуги салонов красоты, кинотеатров, спортивных учреждений и заведений общепита. Возросла и стоимость услуг такси из-за удорожания топлива и его дефицита.

Быстрее дорожали и сырые продукты питания. В частности, продолжалось подорожание овощей: огурцов, помидоров, кабачков и баклажанов, вследствие оккупации южных регионов Украины, нарушения цепей снабжения и подорожания энергоносителей.

Рост цен на другие овощи и фрукты несколько замедлился, но их стоимость оставалась выше, чем в прошлом, из-за более низких объемов поступлений ранней продукции. Ощутимее дорожали крупы, в том числе гречка и рис, вследствие исчерпания запасов и сокращения поставок. Ускорился рост стоимости соли в первую очередь из-за разрушения основного добывающего предприятия и ограниченных импортных поставок. В то же время цены на яйца в дальнейшем снижались благодаря значительному предложению на внутреннем рынке.

Из-за избытка агросырья дешевели корма, что замедляло подорожание мяса. Более низкими темпами дорожало и молоко.

Рост административно-регулируемых цен замедлился. Такая динамика, прежде всего, связана с исчерпанием эффектов базы сравнения для коммунальных услуг на фоне фиксированных тарифов на большинство из них. В то же время, существенно ускорилось подорожание алкогольных напитков, что может объясняться ослаблением ограничений на его продажу в разных регионах Украины и ограниченным предложением. Быстрее дорожали табачные изделия. Более высокими темпами росла стоимость транспортных услуг на фоне повышения цен на горючее.

Темпы роста цен на горючее стремительно увеличились до 57,5%. Это, прежде всего, объясняется высокими ценами на нефть, дефицитом горючего и ростом затрат на логистику. В целях решения вопроса с дефицитом горючего в мае правительство приостановило государственное регулирование цен на него.

Динамика потребительской инфляции в мае свидетельствует о дальнейшем усилении ценового давления. Инфляционные риски остаются значительными в условиях продолжения войны с россией и целенаправленного уничтожения ею продовольственных складов, торговых заведений, блокирования портов и повреждения транспортной инфраструктуры.

"Учитывая это, Национальный банк с 3 июня повысил учетную ставку с 10% до 25% годовых. Целью такого шага является защита гривневых доходов и сбережений граждан, увеличение привлекательности гривневых активов и снижение давления на валютном рынке. Это также позволит Национальному банку и дальше удерживать курсовую стабильность и сдерживать таким образом рост цен на импортируемые товары", - сообщает НБУ.

Напомним, в начала июня правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку с 10% до 25% годовых.