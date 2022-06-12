У НБУ пояснили з чим пов'язане прискорення інфляції

Національний банк України прокоментував причини, через які рівень інфляції в Україні у травні прискорився до 18% порівняно з показником 16,4% у квітні. Про це йдеться у повідомленні на сайті НБУ.

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"Прискорення інфляції було зумовлене як загальносвітовими тенденціями, зокрема високими цінами на енергоресурси, так і внутрішніми факторами, пов'язаними насамперед із війною. Це порушення ланцюгів постачання, знищення активів підприємств, зростання їх виробничих витрат, а також підвищений попит населення на окремі товари та послуги на тлі недостатньої пропозиції", - сказано у повідомленні.

Згідно з повідомленням, подорожчання оброблених продовольчих товарів пришвидшилося до 20,1%.

Більш високими темпами зростали ціни на молочні та рибні продукти, а також безалкогольні напої. Водночас і надалі уповільнювалося подорожчання олії, зокрема через обмежені можливості експорту.

Повільніше також зростали ціни на м'ясні продукти внаслідок скорочення ринків збуту та здешевлення сировини.

"Темпи зростання цін на непродовольчі товари підвищилися до 7,3%. Насамперед, дорожчали товари для дому (посуд, меблі та побутова техніка), електроніка, автомобілі та товари особистого догляду. Це може пояснюватися обмеженою пропозицією цих товарів з урахуванням складнощів з них постачанням та фізичним знищенням складів, а також зі збільшенням попиту на них на тлі повернення громадян у свої місця проживання та необхідності відновлення будинків. Зростання цін на фармацевтичні товари призупинилося завдяки частковому налагодженню поставок", - повідомляє НБУ.

Крім того, відчутно прискорилося зростання вартості послуг. Подорожчала оренда житла та проживання у готелях на тлі збереження високого попиту щодо безпечних західних регіонів. Також підвищилася вартість послуг ремонту житла через часткове відновлення житлового будівництва та необхідність відновлювати житло на деокупованих територіях, а також внаслідок збереження дефіциту деяких витратних матеріалів.

Під впливом відновлення попиту швидше дорожчали послуги салонів краси, кінотеатрів, спортивних закладів та закладів громадського харчування. Зросла вартість послуг таксі через подорожчання палива та його дефіциту.

Найшвидше дорожчали і сирі продукти харчування. Зокрема, тривало подорожчання овочів: огірків, помідорів, кабачків та баклажанів внаслідок окупації південних регіонів України, порушення ланцюгів постачання та подорожчання енергоносіїв.

Зростання цін на інші овочі та фрукти дещо сповільнилося, але їхня вартість залишалася вищою, ніж у минулому, через нижчі обсяги надходжень ранньої продукції. Відчутніше дорожчали крупи, у тому числі гречка та рис, внаслідок вичерпання запасів та скорочення постачання. Прискорилося зростання вартості солі насамперед через руйнування основного видобувного підприємства та обмеженого імпортного постачання. Водночас ціни на яйця надалі знижувалися завдяки значній пропозиції на внутрішньому ринку.

Через надлишок агросировини дешевшали корми, що уповільнювало подорожчання м'яса. Нижчими темпами дорожчало і молоко.

Зростання адміністративно-регульованих цін сповільнилося. Така динаміка насамперед пов'язана з вичерпанням ефектів бази порівняння для комунальних послуг на тлі фіксованих тарифів на більшість із них. Водночас суттєво прискорилося подорожчання алкогольних напоїв, що може пояснюватися ослабленням обмежень на його продаж у різних регіонах України та обмеженою пропозицією. Швидше дорожчали тютюнові вироби. Вищі темпи зростала вартість транспортних послуг на тлі підвищення цін на пальне.

Темпи зростання цін на пальне стрімко збільшились до 57,5%. Це насамперед пояснюється високими цінами на нафту, дефіцитом пального та зростанням витрат на логістику. З метою вирішення питання з дефіцитом пального у травні уряд призупинив державне регулювання цін на нього.

Динаміка споживчої інфляції у травні свідчить про подальше посилення цінового тиску. Інфляційні ризики залишаються значними в умовах продовження війни з Росією та цілеспрямованого знищення нею продовольчих складів, торговельних закладів, блокування портів та пошкодження транспортної інфраструктури.

"Враховуючи це, Національний банк з 3 червня підвищив облікову ставку з 10% до 25% річних. Метою такого кроку є захист гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів та зниження тиску на валютному ринку. Це також дозволить Національному банку й надалі утримувати курсову стабільність і стримувати таким чином зростання цін на товари, що імпортуються", - повідомляє НБУ.

Нагадаємо, на початку червня правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25% річних.