В Полтавской области россиянина будут судить за использование российской же платежной системы: какую статью для этого нашли

Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Полтавской области направило в суд дело об осуществлении гражданином России незаконных, по мнению следствия, действий с электронными деньгами.

"Следствием установлен гражданин Российской Федерации, который предоставлял рекламные услуги на собственных интернет-ресурсах. Вопреки запрету СНБО средства за полученные услуги конвертировал через известную российскую платежную систему, преимущественно в доллары США и российские рубли", - говорится в сообщении бюро.

Правоохранители провели обыск по месту жительства этого лица, обнаружив банковские карты и SIM-карты, в частности российского оператора связи. У него изъят мобильный телефон с установленными программами для работы в запрещенной в Украине платежной системе.

Расследование велось по части 1 статьи 200 Уголовного кодекса. Других подробностей по поводу россиянина, его места жительства, деятельности и механизма использования им российской платежной системы в бюро не сообщают. Полтавская областная прокуратура, осуществляющая процессуальное руководство по делу, о нем не сообщает.

Статья же эта предусматривает ответственность за "подделку документов на перевод, платежных карт или других средств доступа к банковским счетам, электронным деньгам, а так же приобретение, хранение, перевозку, пересылку с целью сбыта поддельных документов на перевод, платежных карт или их использование или сбыт, а также неправомерный выпуск или использование электронных денег.

Под документами на перевод понимается "документ в бумажном или электронном виде, используемый банками или их клиентами для передачи поручений или информации на перевод денежных средств между субъектами перевода денежных средств (расчетные документы, документы на перевод наличных средств, а также используемые при проведении межбанковского перевода и платежного сообщения и иные)".

Впрочем, из сообщения БЭБ следует, что привлечь россиянина к ответственности хотят все же за "незаконные действия с электронными деньгами". Наказание же по указанной статье предусмотрено лишь в виде штрафа – от трех до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 51 до 85 тысяч гривен.

Бюро ссылается на решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая 2021 года о применении санкций. Они, в частности, тогда были введены против электронных платежных систем WebMoney, Qiwi и ЮMoney (бывшие "Яндекс-деньги"). Однако свою правовую позицию по поводу незаконности использования указанных сервисов БЭБ в сообщении не проясняет.

Отметим, что в апреле БЭБ уже сообщало о направлении в суд другого дела по статье 200 УК. Речь шла о "незаконной деятельности, связанной с конвертацией электронных денег, обращение которых запрещено на территории Украины", а именно оказании услуг другим лицам - обмене российских рублей на гривны и наоборот. Обвиняемым же по делу является житель Одессы, который размещал объявления о возможности обмена и использовал для него запрещенную в Украине платежную систему.