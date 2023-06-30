На Полтавщині росіянина судитимуть за використання російської ж платіжної системи: яку статтю для цього знайшли

Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області скерувало до суду провадження щодо здійснення громадянином Росії незаконних, на думку слідства, дій з електронними грошима.

"Слідством встановлено громадянина Російської Федерації, який надавав рекламні послуги на власних інтернет-ресурсах. Всупереч забороні РНБО, кошти за отримані послуги конвертував через відому російську платіжну систему, переважно у долари США та російські рублі", - йдеться у повідомленні бюро.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання цієї особи, виявивши банківські картки та SIM-карти, зокрема, російського оператора зв’язку. Вилучено мобільний телефон зі встановленими програмами для роботи у забороненій в Україні платіжній системі.

Розслідування велося за частиною 1 статті 200 Кримінального кодексу. Інших подробиць щодо росіянина, його місця проживання, діяльності та механізму використання ним російської платіжної системи в бюро не повідомляють. Полтавська обласна прокуратура, що здійснює процесуальне керівництво у справі, про неї наразі не повідомляє.

Стаття ж ця передбачає відповідальність за "підробку документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, електронних грошей, а так само придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту підроблених документів на переказ, платіжних карток або їх використання чи збут, а також неправомірний випуск або використання електронних грошей".

Під документами на переказ розуміється "документ в паперовому або електронному виді, що використовується банками чи їх клієнтами для передачі доручень або інформації на переказ грошових коштів між суб'єктами переказу грошових коштів (розрахункові документи, документи на переказ готівкових коштів, а також ті, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу та платіжного повідомлення, інші)".

Втім, з повідомлення БЕБ випливає, що притягти росіянина до відповідальності хочуть все ж за "незаконні дії з електронними грошима". Покарання ж за вказаною статтею передбачене лише у вигляді штрафу - від трьох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 51 до 85 тисяч гривень.

Бюро посилається на рішення Ради національної безпеки і оборони від 14 травня 2021 року про застосування санкцій. Вони, зокрема, були тоді запроваджені проти електронних платіжних систем WebMoney, Qiwi та ЮMoney (колишні "Яндекс-гроші"). Однак свою правову позицію щодо незаконності використання вказаних сервісів БЕБ у повідомленні не прояснює.

Зазначимо, що в квітні БЕБ вже повідомляло про направлення до суду іншої справи за статтею 200 КК. Йшлося про "незаконну діяльність пов’язану з конвертацією електронних грошей, обіг яких заборонено на території України" - тобто про послуги для інших осіб, а саме обмін російських рублів на гривні та навпаки. Обвинуваченим у справі є мешканець Одеси, який розміщував оголошення про можливість обміну та використовував для нього заборонену в Україні платіжну систему.