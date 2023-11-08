В преддверии халвинга. Удивит ли инвесторов курс биткоина в ближайшие полгода

В апреле 2024 года должно произойти важное для криптоинвесторов событие – халвинг биткоина . Это означает, что цифровое золото имеет большие шансы для стабильного и существенного роста. Потому редакция Delo.ua решила узнать, какие прогнозы для курса Bitcoin готовят украинские и иностранные эксперты, а также какие факторы могут влиять на рост или падение стоимости BTC.

Какие сценарии для курса биткоина видят украинские аналитики

Эксперты в разговоре с Delo.ua говорят, что накануне халвинга биткоина , скорее всего, цифровое "золото" будет расти. Как объясняет финансовый аналитик Андрей Шевчишин , такие ожидания подогревают несколько причин:

- рынок живет в ожидании регистрации биткоин ETF-фондов.

- Индустрия готовится к халвингу BTC , который снизит вознаграждение майнеров , и, соответственно, сделает предложение биткоинов на рынке меньше.

– Из-за нестабильности на Ближнем Востоке спрос на криптовалюту со стороны этого региона может увеличиваться.

- мировые финансовые рынки и крипторинок, в том числе, взаимосвязаны из-за ликвидности. То есть, из акций или облигаций деньги перетекают в рисковые криптовалюты и наоборот.

Поэтому, учитывая эти факторы, криптоэксперты подготовили для курса BTC. четыре сценария поведения биткоина накануне халвинга и после этого события .

Сценарий №1 для биткоина: может вырасти до $40-50 тыс.

К халвингу базовый сценарий для BTC должен пройти в позитивном тренде, говорит аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак. На поведение биткоина будет влиять умеренно-отрицательный ноябрь.

"Главным триггером давления станет заметный, но не сильный спад рисковых активов. Если этот вариант реализуется, то цена Bitcoin к декабрю 2023 года откатится к поддержке $27-30 тыс .", – говорит эксперт.

После этого до апреля 2024 года, то есть накануне халвинга , криптовалютный бенчмарк подорожает до $35-40 тыс . А уже после апреля 2024 года можно прибавлять росту минимум в 25%.

"Значит в базовом сценарии к сентябрю 2024 года Bitcoin должен оказаться выше $45-50 тыс. ", – говорит Орыщак.

Сценарий №2 для Bitcoin: может дойти до $101 тыс.

К халвингу биткоин должен сохранить позитивный настрой, уверен Андрей Шевчишин. То есть после взятия отметки в $35 тыс., следующей целевой зоной для BTC станет $48-55 тыс .

"Ближайшими уровнями поддержки выступают $33 тыс. и дальше $25 тыс.", – говорит эксперт.

После апрельского события биткоин должен продолжить исторический рост, говорит Шевчишин. Это означает, что через 6-8 месяцев после халвинга цена BTC может дойти до отметки в $101 тыс.

"Но главный вопрос состоит в том, хватит ли крипторынку средств и попутного ветра в виде новостей и событий, чтобы его вывести на такие уровни", - говорит Шевчишин.

Сценарий №3 для BTC: может выйти на уровень до $45 тыс.

По словам Максима Орыщака, накануне халвинга альтернативный прогноз для стоимости биткоина выглядит хуже. Чтобы такой сценарий стал реальным, нужен форс-мажор геополитического или финансового характера.

"Тогда к середине декабря цена Bitcoin может упасть в диапазон $15-20 тыс. , а к апрелю 2024 года – котировки отскочат до $25-27 тыс. ", – говорит Орыщак.

Также в альтернативном сценарии следует учитывать важный фактор – речь идет о политике Федеральной резервной системы США (ФРС).

Если в американской экономике появится риск рецессии, ФРС будет вынуждена перейти к смягчению денежно-кредитной политики уже в начале 2024 года. А это один из основных драйверов роста криптовалютного рынка в прошлом", – обращает внимание эксперт.

То есть, если ФРС включит стратегию смягчения, тогда в предхалвинговый период курс Bitcoin вырастет не на 15%, а в 2-4 раза.

"Тогда четвертый халвинг может нарушить закономерность трех прошлых и показать рост главной криптовалюты на 30-60% – до $30-35 тыс. ", – объясняет Орыщак.

При этом в постхалвинговый период , где-то до пяти месяцев, эксперт не видит негативных закономерностей. Тогда ситуация на крипторыне будет зависеть от общих событий и новостей.

"После первого халвинга Bitcoin подорожал на 1000%, после второго и третьего – примерно на 25%. Так что к расчетам по росту цены главной криптовалюты можно добавить дополнительно как минимум рост в 25%", - говорит эксперт.

Тогда в негативном сценарии поведение BTC – то есть без стимулирования ФРС – будет колебаться в коридоре $30-35 тыс. Если же ФРС запустит смягчающую политику, тогда Bitcoin дойдет по планке в $43-45 тыс. до конца лета 2024 года. Этот тренд может быть даже выше.

Сценарий № 4 для цифрового золота: может колебаться в $30-50 тыс.

Аналитик Андрей Шевчишин считает, что накануне халвинга BTC вряд ли упадет до отметки в $25 тыс. Поскольку для такого сценария рынок криптовалют должен пережить сильный негатив и масштабную распродажу биткоина.

" Перед халвингом биткоина может быть несколько коррекционных месяцев, но исторически они полностью компенсировались ростом после происшествия", – объясняет эксперт.

А после халвинга Шевчишин ожидает, что цифровое золото останется в зоне $30-50 тыс.

Что ждет курс биткоина дальше – оценки иностранных экспертов

Между тем зарубежные аналитики дают разные прогнозы по поведению BTC в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Давайте посмотрим несколько интересных исследований.

Эксперты Pantera Capital: в 2024 году стоимость BTC вырастет до $150 тыс.

Как уже писало Delo.ua, аналитики инвестиционного фонда Pantera Capital уверены, что халвинг поддерживает курс биткоина . Согласно расчетам экспертов:

- в начале события цифровое "золото" может достигнуть отметки в $35,4 тыс.

- после халвинга стоимость Bitcoin должна достичь индикатора $148 тыс.

После халвинга курс достигнет $148 тыс. Источник: Pantera Capital.

Опрос Finder: в 2025 году биткоин вырастет до $87 тыс.

В октябрьском обзоре компании Finder аналитики составили такой средний прогноз для курса BTC в период до 2030 года:

- в 2023 году – $30 463.

- в 2025 году – $87 125.

- в 2030 году – $220 708.

В 2025 году курс биткоина достигнет $87 125. Источник: Finder

Следует отметить, что в этом исследовании Finder приняли участие 31 аналитик рынка криптовалют.

Эксперты говорят, что на рост цифрового золота будет влиять апрельский халвинг . Так, трейдер Wirex Манрадж Чандок ожидает, что до конца 2023 г. BTC сохранит текущий диапазон.

"В 2024 году не за горами событие халвинга биткоина , которое, как ожидается, возродит интерес к криптовалютному пространству, особенно BTC", - считает Чандок.

Верит в рост цифрового "золота" и ведущий рыночный аналитик Swyftx Пав Хундал , ведь со временем "монеты" становятся дефицитом.

"В нашей отрасли мы полагаемся на халвинг биткоина как на маяк, чтобы ориентироваться в том, что мы можем предсказать. Хотя у нас нет представления, какими будут рыночные условия с геополитической или экономической точки зрения в 2024 году, мы знаем, что биткоин станет все более дефицитным".

Однако есть криптоэксперты, не имеющие оптимистических оценок по халвингу . В частности, основатель Seasonal Tokens Руадхан О говорит, что влияние этого события на стоимость "монеты" BTC ослабло по двум причинам:

1. Предложение новых BTC на рынке со временем становится меньше по сравнению с имеющимся предложением биткоинов. Это влечет за собой ослабление влияния майнинга на цену.

2. Когда рыночная капитализация Bitcoin достигает триллионов долларов, это значительная часть размера мировой экономики, ограничивающая возможности для дальнейшего роста.

При этом криптоэксперты Finder (66% респондентов) рекомендуют покупать эти "монеты" , поскольку курс биткоина не дошел до максимумов.

Сейчас лучше биткоин покупать. Источник: Finder.

Эксперты Matrixport: в 2024 году курс BTC дойдет до $125 тыс.

Согласно октябрьским оценкам экспертов Matrixport , крипторинок находится в пятом цикле бычьего рынка . Есть:

– Первый бычий рынок биткоина состоялся в 2011 году. Он был вызван появлением цифрового золота как нового платежного механизма.

– Второй бычий рынок был движителем Китая, когда биткоин получил признание как альтернативную форму денег.

- Третий бычий рынок ознаменовался ростом первоначальных предложений монет ( ICO ) как нового способа создания и финансирования компаний.

- Четвертый бычий рынок характеризовался "летом DeFi ", за которым последовало увлечение чеканкой NFT .

По оценкам Matrixport, пятый бычий рынок биткоина официально начался 22 июня 2023 года, когда биткойн впервые за год достиг нового годового максимума. Этот цикл в основном обусловлен ожиданием институционального внедрения .

"Исторически сложилось так, что когда этот сигнал срабатывал, биткоин приносил в среднем +310%. На основе этого сигнала мы оценили, что BTC может достигнуть $125 тыс. к декабрю 2024 года . Поэтому оптимальной точкой входа для покупки «монеты" был период за 14-16 месяцев до следующего халвинга . То есть речь идет о конце октября 2022 года, когда токен торговался всего за $17 тыс. С набиранием оборотов ожидается дальнейший рост», - говорят в Matrixport.

В 2024 году курс биткоина может вырасти до $125 тыс. Источник: Matrixport.

Что такое халвинг биткоина и как это событие влияет на курс криптовалюты.

Редакция Delo.ua уже рассказывала о процессе халвинга биткоина . Известно, что майнеры добывают биткоин. Для этого используют специальное оборудование и ищут новые блоки в сети Bitcoin. Блоки – это записи в блокчейн-сети биткоина, благодаря которым существует инфраструктура этой криптовалюты.

Всего майнеры могут добыть 21 млн монет, потому что майнинг Bitcoin ограничен. За работу люди получают вознаграждение, размер которого уменьшается в 2 раза, когда изготовлены следующие 210 тыс. блоков в блокчейне. Это и называется халвинг .

Сейчас халвинг проходит раз в четыре года. Событие уже произошло в ноябре 2012-го, июле 2016-го, мае 2020-го. За это время вознаграждение за майнинг одного блока уменьшилось с 50 до 6,25 BTC. Следующий халвинг пройдет в апреле 2024 года. Тогда вознаграждение снизится до 3,125 BTC.

Кстати, производить новые блоки все сложнее, поэтому ожидается, что майнинг будет закрыт в 2140 году – тогда удастся добыть все 21 млн биткоинов.

Халвинг , как правило, влияет на удорожание биткоина. Этот тренд можно самостоятельно проследить в течение года после каждого халвинга . К примеру, последний раз курс Bitcoin увеличился с $8895 (май-2020) до $63523 (апрель-2021). После этого криптовалюта может подешеветь.

Почему в эти периоды растет Bitcoin? Майнинг – это по факту эмиссия криптовалюты, которая из-за инфляции приводит к обесцениванию денег. А система халвинга создана, чтобы сдерживать уровень инфляции биткоина .

Более того, в мире участники криптоиндустрии ждут нового халвинга . Поэтому в преддверии события, что означает усложнение поиска новых монет, стоимость Bitcoin может расти из-за активного спроса со стороны инвесторов. Такие тенденции можно наблюдать даже за полгода до халвинга .

Как меняется курс биткоина осенью 2023 года

Согласно данным сайта Coinmarketcap, цифровое золото стабильно идет в рост. Так, за последний месяц стоимость BTC укрепилась на 28%. То есть, если 7 октября Bitcoin стоил $27 960, то уже 6 ноября его курс BTC увеличился до отметки в $35 190.

За месяц курс биткоина вырос почти на 30%. Источник: Coinmarketcap.

В то же время за год курс биткоина вырос на 66%. То есть, если 7 ноября 2022 года BTC стоил $20 924, то уже 6 ноября 2023 года стоимость цифрового "золота" выросла до $35 190.

За год курс биткоина вырос почти на 70%. Источник: Coinmarketcap

Какие факторы влияют на рост курса BTC осенью

Как объясняет Андрей Шевчишин, осенью курс цифрового "золота" растет потому, что криптоинвесторы ожидают регистрации биткоин ETF-фондов . В настоящее время это главный драйвер.

"Поступающая на рынок информация говорит, что скупка биткоина под эти ETF уже начата, и этот спрос толкает цену вверх. Ведь ETF еще не зарегистрированы, и они еще не начали официально привлекать деньги в фонды под криптовалюты. После их старта, приток ликвидности у крипторынок будет гигантским, что может вывести цену биткоина на новые максимумы. То есть к розничному рынку будут подключаться крупные институциональные инвесторы с большими деньгами", - объясняет Шевчишин.

По его словам, появление сильных участников на рынке владельцев биткоина также будет положительно отражаться на волатильности криптовалюты и снижении риска ценовых манипуляций.

"Ожидается, что регулятор рынка – Комиссия по ценным бумагам США (SEC) – выдаст разрешения на один биткоин ETF фонд в декабре 2023 года. Поэтому в начале 2024 года уже могут быть приняты решения еще по двум биткоинам ETF фондам", - говорит эксперт.

Также Шевчишин отмечает, что стоимость денег определяет ФРС через учетную ставку и кредитно-денежную политику: "Именно отказ ФРС от повышения ставки (повышение стоимости денег) 1 ноября 2023 года дал новый импульс биткоину вверх".

Как халвинг биткоина будет влиять на курс BTC

Максим Орыщак из ЦБТ объясняет, что халвинг – это очень важное событие Bitcoin. Во всех трех прошлых кейсах снижение вознаграждения за майнинг приводило к существенному росту цены на цифровое золото. Причем рост наблюдался как до халвинга (за 5 месяцев), так и после (в течение 5 последующих месяцев).

Если поднять статистику, окажется, что в каждом последующем случае рост цены в предхалвинговый период снижался примерно в 2 раза, говорит Орыщак. В частности:

- За 5 месяцев до первого халвинга – 28 ноября 2012 года – Bitcoin подорожал на 130%.

- За 5 месяцев до второго халвинга – 9 июля 2016 года – на 70%.

– Перед третьим халвингом – 11 мая 2020 года – главная криптовалюта выросла всего на 33%.

"Если продолжать эту закономерность, можно ожидать, что в период с декабря 2023 года по апрель 2024 года (ориентир для четвертого халвинга ) цена Bitcoin вырастет примерно на 15%. Это уже не так интересно, как в предыдущих кейсах. Однако, учитывая высоко вероятный рост цены Bitcoin и после халвинга , участники торгов, наверное, не лишатся возможности подзаработать и будут играть эту историю", - говорит Орыщак.

По словам эксперта, сейчас вопрос заключается в ценовом уровне, с которым Bitcoin подойдет к началу или середине декабря, где и будут формироваться курсовые позиции.

"Что может произойти с главной криптовалютой в течение ближайшего месяца, к началу предхалвингового периода , вопрос открытый", – говорит Орыщак.