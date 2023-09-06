Біткоїн в негативі. Чому цифрове "золото" здає позиції та на який курс BTC варто чекати до кінця 2023 року

В середині серпня курс bitcoin просів на 10-15%. Ця новина виявилась неочікуваною для криптоіндустрії та знервувала інвесторів. Поведінка цифрового "золота" здається дивною ще й тому, що за останні тижні відбулися події, які б мали позитивно вплинути на курс біткоїну, але цього не відбулося. Тож Delo.ua вирішило розібратися, чому bitcoin впав в песимізм та на який курс BTC можна розраховувати в позитивному та негативному сценаріях до кінця 2023 року.

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На які сценарії для курсу біткоїну варто чекати до кінця 2023 року

Експерти в розмові із Delo.ua озвучують різні сценарії поведінки біткоїну восени та до кінця року.

Зокрема, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин впевнений, що зараз bitcoin "топчеться" поблизу своєї собівартості , тому падіння нижче цього рівня на тривалий час малоймовірне. Швидше за все, на криптоіндустрію чекає волатильність.

За словами експерта, ринок зміг утримати ціну і не обвалитися нижче $24 тис ., однак сил для росту поки немає. Але такі сили можуть з’явитися, адже ринок проходить трансформацію. Справа в тому, що біржі змінюють умови для різних локацій в рамках нових вимог урядів. А інвесткомпанії намагаються зареєструвати спотові bitcoin-ETF.

"Після завершення цієї трансформації накопичиться достатня ліквідність для зростання", - пояснює Шевчишин.

Негативний сценарій №1 для курсу біткоїну

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак дотримується песимістичних оцінок щодо курсу BTC. Справа в тому, що раніше падіння курсу bitcoin не зупинялося на 15%, а розширювалося до 30-40%.

"Саме ця обставина й змушує криптоінвесторів дуже нервувати", - пояснює експерт.

В таких умовах аналітик вважає, що за песимістичним сценарієм у вересні-жовтні bitcoin може чекати на провал до $15-17 тис. за монету.

Гарний сценарій №2 для ціни цифрового "золота"

Водночас з цим, Орищак каже: якщо на американському фондовому ринку покращяться настрої, тоді біткоїн може рухатися в рамках оптимістичного сценарію.

"Позитивні очікування інвесторів стануть сильною зоною підтримки для bitcoin на рівні $23-25 тис. за монету. Тоді головна криптовалюта зможе у вересні оновити липневі максимуми та піднятися до зони опору $32-$33 тис .", - говорить Максим Орищак.

Поганий сценарій №3 для вартості BTC

Андрій Шевчишин вважає: якщо цифрове "золото" буде йти за негативним сценарієм, тоді у вересні криптовалюта може коштувати $24-31 тис., а до кінця 2023 року - $20 тис . Але останній показник знаходиться нижче рівня собівартості біткоїну, каже експерт, тому в цій зоні курс може коливатися короткий час.

Крутий сценарій №4 для ціни bitcoin

На думку Шевчишина, позитивний сценарій для bitcoin буде виглядати так: у вересні та до кінця 2023 року курс BTC має шанси зрости до $47 тис. за монету . Але такі стабільні показники реальні, коли криптоіндустрія пройде певні етапи трансформації, попереджає Шевчишин.

Загалом Максим Орищак вважає, що який би зі сценаріїв стосовно поведінки біткоїну не спрацював, тиск на криптовалютний ринок до кінця 2023 року швидше за все збережеться.

"Це означає, що у 2023 році криптоінвестори з високою ймовірністю ще побачать певну волатільність bitcoin, тому ціна може як зростати, так і істотно падати", - говорить аналітик.

Які прогнози для курсу біткоїну приготували іноземні експерти

Тим часом закордонні аналітики сповнені позитивних очікувань стосовно подальшої поведінки bitcoin.

Так, головний інвестиційний директор фонду цифрової валюти Altana Алістер Мілн вважає, що курс біткойну (BTC) може досягти рівня у $100 тис ., навіть без схвалення Комісії з цінних паперів США (SEC) спотових біткоїн-ETF, передає видання Сryptonews.

При цьому експерт уточнює: учасникам індустрії буде приємно, якщо комісія підтримає розвиток криптогалузі, але флагманський цифровий актив все одно чудово працюватиме й без ринку біткоїн-ETF.

"Приємно мати BTC ETF, але він нам не потрібен, щоб досягти $69 тис., і нам не потрібен, щоб досягти $100 тис.", - написав Мілн у соцмережі "Твіттер".

Своєю чергою, аналітики інвестиційного фонду Pantera Capital впевнені, що курс біткоїну підтримає халвінг, який має відбутися навесні 2024 року. Згідно з розрахунками експертів, на початку події цифрове "золото" може досягнути відмітки у $35,4 тис. А вже після халвінгу вартість bitcoin має досягнути індикатору у $148 тис.

Після халвінгу біткоїн зросте до $150 тис.

Що цікаво, прогнози щодо майбутнього BTC почав надавати навіть штучний інтелект (ШІ). Зокрема, нещодавно учасники криптоспільноти The ₿itcoin Therapist попросили ChatGPT підготувати довгостроковий негативний та позитивний прогноз для біткоїну . Свої результати спілкування з ШІ інвестори опублікували у соцмережі "Твіттер".

ШІ надав довгостроковий прогноз щодо курсу біткоїну в 2023 році.

Згідно з оптимістичним прогнозом, ChatGPT вважає, що біткоїн буде зростати так:

У 2024 році: $50-150 тис.

У 2028 році: $100-500 тис.



У 2032 році: $100 тис. - $1 млн.



У 2050 році: $100 тис. - $5 млн.



Такий розвиток подій реальний, зазначає ChatGPT, якщо інституційні інвестори будуть й надалі цікавитися вкладанням коштів у крипту, монета стане більш популярною для інвестицій, а також у галузі будуть відбуватися позитивні події.

А згідно з негативним прогнозом, ШІ каже, що курс біткоїну "золота" буде змінюватися так:

У 2024 році: $20-50 тис.

У 2028 році: $20-100 тис.



У 2032 році: $20-200 тис.



У 2050 році: $20-500 тис.



Свої оцінки ChatGPT пояснює проблемами з регулюванням криптоіндустрії та технологічними викликами.

Як змінювався курс bitcoin у серпні та вересні 2023 року

За останній місяць цифрове "золото" подешевшало майже на 11,5% . Згідно з даними сайту Coinmarketcap, якщо 7 серпня біткоїн коштував $28,8 тис., то вже 6 вересня курс склав $25,7 тис.

За місяць курс біткоїну просів на 11,5%

Як можна побачити на графіку курсу bitcoin, падіння BTC відбулося 16-18 серпня. В ці дні цифрове "золото" подешевшало майже на $3 тис. – з $29 тис. до $26,3 тис.

Яким чином відбулося падіння біткоїну в серпні

Як пояснюють експерти, яких опитало Delo.ua, тренд здешевлення BTC спостерігався з початку серпня: але якщо на початку місяця цей процес відбувався плавно, то в середині обвал став стрімким. Тож тепер криптоіндустрія завмерла в очікуванні, говорить Максим Орищак з ЦБТ, оскільки інвестори дуже нервують.

Зокрема, учасники крипторинку намагаються знайти відповіді, чому ж відбувся обвал біткоїну: "Хтось дивиться з технічної точки зору, хтось - із внутрішньогалузевої, а хтось намагається відштовхнутися від прогнозів щодо американського фондового ринку", - пояснює Орищак.

На думку експерта, всі ці підходи для пояснення поведінки курсу біткоїну є досить ефективними. Однак серпневий провал все одно став несподіванкою для криптоінвесторів. Більшість спекулятивно налаштованих учасників торгів чекали на зростання вартості bitcoin у серпні, а не на падіння до 15%.

"Головна криптовалюта до падіння перебувала у періоді дуже низької волатильності. У 9 із 10 подібних випадків ціна bitcoin після завершення низьковолатильного періоду зростала більш ніж на 10-15%. Тобто, ймовірність падіння ціни в серпні дорівнювала приблизно 10%". Максим Орищак аналітик ЦБТ

Також експерт наводить статистику порталу Onchain: відразу після обвалу bitcoin стало зрозуміло, що у 90% короткострокових власників головної криптовалюти – а це менше 155 днів - з'явилися збитки через зниження ціни.

"Виходить, що спекулятивно налаштовані криптоінвестори чекали зростання ціни, тому купували bitcoin по ціні понад $26 тис.", - пояснює Орищак.

Але ситуація на крипторинку розвивалася іншим чином: спочатку інвестори відчули втрати вартості біткоїну до 15%, а далі пішли більш серйозні "мінуси" в альткоїнах.

Чому вартість біткоїну обвалилася в середині серпня

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин каже, що на здешевлення вартості bitcoin вплинуло декілька факторів.

Перше. Найбільш чутливими для ринку стали новини про розпродаж біткоїну компаніями Ілона Маска - SpaceX та Tesla . Сумарно Маск вийшов з біткоїну на суму понад $1 млрд.

"Інвестори завжди негативно реагують на такі новини. Втім, очевидно, що продажі були не в серпні, а проходили протягом деякого періоду часу. Що цікаво, в момент безпосередніх операцій вплив на ринок не був настільки значущим". Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Друге. У серпні було зафіксовано кілька зломів бірж і великі рухи на старих гаманцях, які раніше вважалися мертвими . Тож відкриття цих гаманців з великими обсягами біткоїну також могли стати сильним тригером для ринку.

Третє. Binance продовжує змінювати свою політику на деяких локаціях, щоб увійти до регульованої зони, що також супроводжується рухом капіталу.

Четверте. Посилення кредитно-грошової політики США та економічні проблеми в Китаї призвели до послаблення юаня . Це також є драйвером глобальних змін настроїв на фінансових ринках та попиту на ризикові активи, особливо на криптовалюти.

Чи варто чекати на позитив для bitcoin до кінця 2023 року

Експерти радять з обережністю сприймати позитивні прогнози щодо криптоіндустрії. Чому? Справа в тому, що в галузі вже відбулися певні гарні новини, але навіть вони не допомогли "оживити" курс біткоїну.

Так, наприкінці серпня стало відомо, що апеляційний суд округу Колумбія, США, опублікував рішення, згідно з яким дії Комісії з цінних паперів (SEC) були визнані неправомірними. Справа в тому, що влітку 2022 року компанія Grayscale подала позов до суду на SEC, оскільки комісія відмовилася конвертувати GBTC на спотовий біткоін-ETF. Відповідна заявка була відправлена до комісії ще восени 2021 року. Тож влітку 2023 року суд зобов'язав комісію переглянути рішення. До речі, фонд GBTC був створений ще у 2013 році, а з 2017 року Grayscale намагається перетворити його у спотовий біткоїн- ETF.

"Ця новина була сприйнята ринком як крок до швидкого запуску в США цього інструменту. Однак, не варто забувати про інші подібні судові рішення, коли локальний позитив для криптовалютного ринку дуже швидко стирався ходом у відповідь SEC. Тут ситуація цілком може повторитись, тому курс біткоїну реагує на такі новини доволі обережно", - пояснює Максим Орищак.

Цей тренд вже можна прослідкувати в США. Зокрема, SEC продовжує атаки на криптовалютну інфраструктуру. Нещодавно комісія подала заявку на оскарження судового рішення щодо Ripple.

Нагадаємо, Delo.ua вже писало, як в середині липня Окружний суд США Південного округу Нью-Йорку постановив, що продаж токенів Ripple XRP на біржах і через алгоритми не є інвестиційними контрактами. Водночас з цим, в постанові суду говориться, що продаж монет великим учасникам крипторинку порушує діюче законодавство США стосовно цінних паперів. Тож постанову Окружного суду США Південного округу Нью-Йорку можна вважати частковою перемогою Ripple над SEC. Цей позов проти проєкту комісія подала ще у 2020 році.

Крім того, Binance може потрапити під американські санкції . Наприкінці серпня SEC подала безпрецедентне секретне клопотання проти криптобіржі із 35 доказами правопорушень. Інсайдери кажуть, що воно може бути пов'язане з розслідуванням Міністерства юстиції США щодо зв'язків криптобіржі з російськими санкційними банками.

Як бачимо, новин для зростання курсу біткоїну особливо немає. Але позитивний тренд може задати американський фондовий ринок , продовжує Орищак. Він відмітив, що наприкінці серпня США опублікувало слабкі звіти з ринку праці. Наприклад, стало відомо, що:

кількість відкритих вакансій знизилася до мінімального рівня з початку 2021 року.

кількість нових робочих місць у несільськогосподарському секторі американської економіки склала лише 177 тис., що стало найнижчим значенням за останні 6 місяців.

