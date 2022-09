В Узбекистане приостановили работу карточек российской системы "Мир"

В Узбекистане с 23 сентября приостановлено обслуживание банковских карт российской системы "Мир" из-за "технических процедур". Об этом говорится в сообщении узбекистанского процессингового центра Uzcard.

"Единый общереспубликанский процессинговый центр уведомляет вас о том, что в связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы Uzcard с 9:00 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживания карт "Мир" в инфраструктуре ПС Uzcard и работу кобейджинговых карт Uzcard - "Мир" за рубежом", - сказано в нем.

В то же время подчеркивается, что кобейджинговые карты "Мир" на территории Узбекистана продолжат работать в штатном режиме.

Отметим, что Uzcard является структурой, обеспечивающей в Узбекистане эквайринговую деятельность, процессинг электронных платежей, а также выполняющей функцию провайдера, объединяя банки, платежные организации и других участников рынка. На сегодня он объединяет 32 коммерческих банка страны, 47 платежных агрегаторов.

Помимо карт, совмещающих платежные системы Uzcard и "Мир", в Узбекистане, согласно данным на сайте процессингового центра, выпускаются также кобейджинговые карты Uzcard-Mastercard и Uzcard-UnionPay.

Отметим также, что по сообщениям СМИ, с 19 сентября турецкие İşbank и DenizBank также перестали обслуживать карточки "Мир", опасаясь возможных санкций США. В американском же Министерстве финансов заявили, что США будут сотрудничать с Турцией в вопросе ограничения действия ПС "Мир" за пределами России. Кроме того, СМИ накануне сообщили, что и Bank for Investment and Development of Vietnam, а также казахстанский Халык Банк тоже прекратили обслуживание карт "Мир".