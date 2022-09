В Узбекистані призупинили роботу карток російської системи "Мир"

В Узбекистані з 23 вересня призупинено обслуговування банківських карток російської системи "Мир" через "технічні процедури". Про це йдеться у повідомленні узбекистанського процесингового центру Uzcard.

"Єдиний загальнореспубліканський процесинговий центр повідомляє вас про те, що у зв'язку з проведенням необхідних технічних процедур на стороні учасника платіжної системи Uzcard з 9:00 23 вересня 2022 року зупиняє обслуговування карток "Мир" в інфраструктурі ПС Uzcard та роботу кобейджингових карток Uzcard - "Мир" за кордоном", - сказано в ньому.

Водночас наголошується, що кобейджингові карти "Мир" на території Узбекистану продовжать працювати у штатному режимі.

Зазначимо, що Uzcard є структурою, яка забезпечує в Узбекистані еквайрингову діяльність, процесинг електронних платежів, а також виконує функцію провайдера, поєднуючи банки, платіжні організації та інших учасників ринку. На сьогодні він об'єднує 32 комерційні банки країни, 47 платіжних агрегаторів.

Крім карт, що поєднують платіжні системи Uzcard та "Мир", в Узбекистані, згідно з даними на сайті процесингового центру, випускаються також кобейджингові картки Uzcard-Mastercard та Uzcard-UnionPay.

Зазначимо також, що, за повідомленнями ЗМІ, з 19 вересня турецькі İşbank та DenizBank також перестали обслуговувати картки "Мир", побоюючись можливих санкцій США. В американському ж Міністерстві фінансів заявили, що США співпрацюватимуть з Туреччиною щодо обмеження дії ПС "Мир" за межами Росії. Крім того, ЗМІ напередодні повідомили, що і Bank for Investment and Development of Vietnam, а також казахстанський Халик Банк теж припинили обслуговування карток "Мир".